Di dos video di proyecto ‘Don’t text and drive’ a keda lansa

Durante un conferencia di prensa Kiwanis Club of Aruba y New India Assurance a informa tocante nan proyecto ‘Don’t text and drive’, caminda cu e di dos video di e proyecto a wordo lansa, cu a conta cu presencia di Sr. Andrew Hoo, Korpschef di Polis, Joanne Arends, miembro di Kiwanis Club of Aruba, Sra. Kaveri Raghunath, Manager Director di New India Assurance y Karim Acosta, studiante y atleta.

Kiwanis Club of Aruba pa mas di 30 aña tin proyectonan di conscientisacion di trafico na Aruba. Tin e termometer di trafico situa na diferente luganan strategico na Aruba. E ta registra e cantidad di mortonan den trafico durante aña na Aruba. Durante aña a continua cu e campaña di ‘Don’t text and drive’, unda ta contribui na un manera por activo den e siguridad di trafico na Aruba, door di conscientisa pa no manda mensahe mientras cu nan ta core auto. E ta alarmante pa wak cuanta automobilista ainda ta haci uzo di texting durante cu nan ta stuur y esaki ta un risico grandi pa e comunidad di Aruba, cu por tin su consecuencianan fatal.

Kiwanis Club of Aruba ta contribui na siguirdad di trafico, pa medio di foyeto, borchinan cu ta hiba e mensahe pa e comunidad di Aruba. Na 2013 a cuminsa cu e campaña dí ‘Don’t text and drive’ cu jingle cu por a wordo scucha na diferente radioemisoranan di Aruba, na aña 2014 a lansa e ‘don’t text and drive’video.

Na 2017 a bin cu’n storia di un mucha cu ta ilustra e peliger di Text and Driving. Esaki a wordo distribui na tur kleuterschool na Aruba. Pero tecnologia a keda evoluciona y consecuentemente e campaña di ‘Don’t text and Drive’ tambe a evoluciona. Na februari 1 a lansa e video di esaki.

Sra. Kaveri Raghunath a elabora un poco ariba e partnership entre New India Assurance y Kiwanis Club of Aruba, unda cu ariba 5 di juni ta e Global Running Day y pa e motibo aki a opta pa duna e comunidad di Aruba e di dos video promocional, informativo pa un trafico sigur.

New India Assurance, como un compania grandi den mundo di seguro, sa di e peligernan di ‘texting and driving’. Ta pa esaki a bin cu e campaña pa conscientisa comunidad ariba e peliger aki.

Tur informacion di e video aki ta ariba e Facebook page di New India Assurance, pa cual por like y share, pa asina join e movemento di ‘Don’t text and drive’ pa siguridad di un y tur, vooral pa e atletanan.

Comments

comments