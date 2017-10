Di dos presentacion exitoso di Museo Arkeologico na MFA Paradera

Diaranson, 25 di Oktober ultimo, Museo Arkeologico Nacional Aruba (MANA) a organisa otro anochi informativo pa publico. E biaha aki tabata turno di e Multifunctionele Accomodatie (MFA) na Paradera, na unda arkeologo drs. Raymundo Dijkhoff a duna un interesante charla en conexion cu e periodo di horcan y arkeologia sub- acuatico. Un publico diverso a asisti activamente na e anochi aki y a haya e oportunidad pa haci hopi pregunta na e expertonan presente. E exposicion temporario den cuadro dje tema arkeologia sub-aquatico di ‘Museum Goes Tec’ a biaha awor pa MFA Paradera na unda tur bishitante por disfruta di e bunita paneel cu presentacion 3D riba screen durante e proximo tres lunanan.

E anochi aki bishitantenan a ser deleita cu un bunita percusion, treci pa Jair Britten y su talentoso yiu talen Amanda, kende tambe a proclama e impresionante poema “Boc’I Brik: Mi ta Bibo!” scirbi pa nos propio arkeologo Raymundo y inspira pa e e naufrago di e Brik “Hero” cu a tuma lugar na 1886 durante un horcan devastador y di cual a haya e wesonan di e skelet di un marinero di e brik aki, despues cu horcan Dean a pasa pa nort di Aruba , a ser exponi y despues excava pa personal di Museo Arqueologico na 2007. E anochi tabata tin un ambiente hopi ameno cu algun dushi pasa boca crioyo y coi bebe.

Aunke e salanan di Museo Arkeologico actualmente no ta accesibel pa publico pa motibo di trabounan grandi di mantencion cu ta tumando luga, MANA ta percura pa e informacion di nos antepasadonan keda accesibel pa publico cu entre otro exposicionnan temporario na Archivo Nacional, Biblioteca Nacional y awor tambe na MFA Paradera, como tambe pa medio di charla y presentacionnan interesante na diferente localidad. Semper por traha un cita cu e Departamento Educativo di Museo si tin mester di informacion pa spreekbeurt, werkstuk y otro proyecto di scol.

Keda pendiente pa otro actividad pa publico di Museo Arqueologico hunto cu Stichting Monumentenfonds na luna di November! Mas informacion lo sigui den e proximo simannan.