Di dos premio di Mini Mega cu ganado di Afl. 11.029,

Durante sorteo di Friday the 13th Mini Mega a conose un ganado di e di dos premio. Awe Theodorus a pasa busca e bunita premio di Mini Mega di Afl. 11.029,-. Cu e numbernan 02-06-16-26 cu Mega Ball 07 e la hera gana e prome premio, mirando cu Mega Ball cu a sali e anochi aki tawata 06. E ticket di suerte a wordo bendi na Euro Lottery II.

E proximo sorteo di Mini Mega cu su Mega Plus ta tuma luga awe nochi. Cu 5 florin bo por gana e Mini Mega jackpot di Afl. 475.000,-. Agregando Afl. 2,- bo por gana e jackpot di Mega Plus tambe, cu ta Afl. 225.000,- EXTRA. Pues cu Afl. 7,- bo por gana Afl. 700.000,- awe nochi. Lotto ta desea tur hende hopi suerte y ta corda bo pa pasa cumpra bo ticketnan di Mega Plus trempan.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

Comments

comments