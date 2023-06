Diaranson bahada di solo personal di Kustwacht a cu un boto pega riba baranca na altura di Rodgers Beach y a bati alarma na polis di biaha y activa nan metal shark pa subi lama.



Kustwacht tabata den nan vehiculo riba tera y durante nan patruya a topa cu algun vest cerca di lama direccion mondi, cu ta indica e personanan aki lo ta recien riba nos isla. Pero no sa con e radar no a capta esaki, debi cu diaranson marduga caba un lancha a yega y no a keda detecta y esun di atardi aki ta bira e di dos lancha.



Helicopter di Polis tambe tabata den halto buscando full den area di Seroe Colorado, y patruyanan. Pero sin resultado. Kustwacht a tuma e boto den beslag y a bay cu esaki na nan kazerne.