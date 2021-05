Di dos edicion di Vacunathon e fin di siman aki

Den Conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diahuebs mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci un invitacion na pueblo di Aruba un biaha mas pa asisti na e segundo edicion di Vacunathon cu lo tuma luga e fin di siman aki na e 4 localidadnan unda e prome Vacunathon a wordo organisa.

E campaña Nacional di Vacunacion contra COVID-19 lo tuma luga diasabra 22 y diadomingo 23 na Teresita Center na San Nicolas; Centro Libertador Betico Croes na Sta. Cruz; Club Don; Bosco na Noord y Ritz Carlton Hotel.

For di 9’or di mainta te cu 4or di atardi (non-stop) tur esnan cu no a vacuna ainda y of mester haya nan di dos dosis di vacuna, por pasa libremente na e localidadnan menciona.

“E meta di Gobierno ta pa proteha cada ciudadano specialmente esnan mas vulnerabel. Mas y mas ta keda comproba cu una bes cu un persona ta vacuna e chens cu e ta haya e virus y cu por transmitie na un otro hende ta minimo y den caso cu haya e virus, e efectonan no ta serio”, Prome Minister a duna di conoce.

Unidad di vacunacion mobiel

Pareu cu vacunathon lo tin unidad mobiel den barionan pa yega na esnan cu ta interesa pa haya e vacuna. Hunto cu un trailer medico cu lo bay den barionan pa duna servicio mas cerca di ciudadanonan pa brinda e servicio di vacunacion.

Rekisitonan

Cada persona cu ta desea di vacuna mester tin nan carchi di AZV of nan Health App. Pa esnan cu no ta documenta/ no ta inscribi na Censo pero tin mas di 6 luna ta biba na Aruba ta bin na remarca y mester presenta cu Paspoort pa prueba esey.

“Mi ta haci un apelacion na solidarismo nacional. Mas di 7000 ciudadano a acudi na e prome vacunathon pa ricibi nan prome vacuna y ta conta cu nan lo acudi e fin di siman aki tambe pa nan di dos vacuna. Kier inspira cada uno cu ta bay tuma nan vacuna e fin di siman aki, pa convence un amigo, colega of familiar pa bay cu bo y tuma su vacuna. Di e forma aki por tin mas hende cu ta vacuna”.

Concluyendo Premier Wever – Croes a bisa: “E fin di siman aki lo tin mas o menos 150 personal riba pia, entre otro dokter y enfermero pa percura pa duna e miho servicio. Pa esnan cu tin duda si e vacuna Pfizer ta bon pa nan of no, lo tin dokter presente cu por duna splicacion y convence bo tal bes pa tuma e vacuna. Hunto den solidaridad lo logra vence e Pandemia aki y e efecto devastador cu e tabatin riba nos economia y nos Pais. Ta invita tur esnan cu falta e di dos vacuna y cu a acudi na e prome Vacunathon pa asisti na e di dos edicion di Vacunathon e fin di siman aki y hiba un hende acerca. Ban vacuna pa hunto por percura pa Aruba progresa!”

