Di dos edicion di Island Festival lo ta grandi un biaha mas

Despues di un prome edicion sumamente existoso, cu un acogida masal cerca nos turistanan y hendenan local, e di dos edicion di Island Festival ta priminti di ta grandi un biaha mas. Cu mas di 20 tent cu lo ofrece cuminda local y internacional pa satisface e apetit, San Nicolas lo ta un biaha mas e centro di ambiente agradabel dia 26 di juni awo di 7’or pa 10’or di anochi.

Durante e di dos edicion, publico presente ta bay disfruta di entre otro Robin & The Rebels cu Jeremy Bonariba, kendenan lo ta saliendo for di e High Rise Area pa bin toca musica interncional den centro di e actividad. Massive Brass Band lo tey pa tembla tur hende riba e ritmo di asambeo. Tambe lo tey presente Dj Jeimy, kende lo trece e toke di weekend candela candela den e evento. E anochi ta bay wordo cera cu Buleria, pa forma un ambiente Arubiano unico, cu sin duda lo ta bon un experencia pa e turista. Pa entretene tur esnan presente durante e anochi, bo lo haya como maestronan di ceremonia Ruben ‘Scorpio’ Garcia y Maicky ‘Campo’ Oliva.

Tur persona ta keda invita pa bin experencia Island Festival un biaha mas. No keda afo di e dushi ambiente, memey di un di Aruba su districtonan cu ta rico na cultura, esta San Nicolas. Tuma nota cu e entrada ta gratis y cu por acepta solamente placa cash. Apart di cuminda, lo tin barnan bon surti cu bebidanan tipico Arubano!

