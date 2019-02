Di dos caso di morochonan ‘kimerico’ cu’n DNA semi- identico

CIENCIA

Cientificonan Australiano a describi un caso extremadamente straño di nacemento di dos morocho semi- identico di genero diferente cu a desaroya den un solo ovulo for di dos spermatoide di e mesun tata. Ta trata di e di dos caso documenta di morochonan cu ta hereda for di e mama genenan 100% identico, mientras cu cada uno a ricibi for di e tata un particula di DNA diferente for di e tata.

E genetistanan ta califica e situacion genotipico di “kimerismo”, según e articulo riba e caso cu The New England Journal of Medicine a publica diahuebs. Den dje, e division cigotico ta termina den un distribucion di genenan desordena.

E prome caso conoci, registra na Merca na 2007, un di e babynan a desaroya genitalnan ambiguo. Ambos baby tabata presenta un mescla di celnan, algun cu dos cromosoma X, otro cu un cromosoma Y. SI un di e baby no a nace intersexual, posiblemente nunca lo a descubri su secreto genetico.

Descubri via echo

E biaha aki ta trata di dos morocho cu a nace na Brisbane, Australia na 2014, fisiologicamente un mucha homber y un mucha muhe, cu tambe tin un variedad di celnan cu ta hiba dos cromosoma XX of XY, pa cual nan tambe ta ‘kimerico’ den e lengua genetista.

Loke ta haci e caso aki mas peculiar ainda ta e condicion increibel entre morochonan identico (cu semper ta di e mesun sexo) y morochonan (dicigotico) cu tabata conoci caba pa dokternan for di un etapa bastante trempan di e embaraso. Specialistanan tin un nomber pa e singularidad aki “sesquicigotico’, pero te cu awo nunca nan no por a observa esaki den e fase di desaroyo.

“Un echo di e mama cu seis siman na estado a mustra un placenta unico y e colocacion di e amniotico (vructhzakken) tabata indica cu nan tabata sperando morochonan identico”, un di e co- autornan di e estudio, e dokter Nicholas Fisk, den un comunicado di e Universidad di Queensland. “Sin embargo, otro echo na di 14 siman a mustra cu e foetusnan tabata uno masculino y otro femenino, cual ta imposibel pa morochonan identico”.

Dos cel di e mesun tata

E pruebanan di celnan saca for id e saco di likido cu tabata rondona y e proteha e foetusnan a revela cu solamente 78% di e DNA paterno tabata coincidi. “Probablemente e ovulo di e mama a wordo fertilisa simultaneamente pa dos sperma di e tata prome cu el a split”, Fisk a señala.

E autor principal di e articulo cientifico, e genetista Michael Gabbett, a agrega cu e ovulo fertilisa parce di manera igual e tres set di chromosome den gruponan di cel cu despues a parti den dos, creando e morochonan na e manera aki. E cientificonan a reconstrui e caso na nivel molecular y no ta descarta cu den futuro lo por tin mas casonan manera esaki lo por bin dilanti. E muchanan ‘kimerico’ Australiano awo tin 4 aña y al parecer ta desaroyando cu normalidad, segun Gabbert a afirma.

