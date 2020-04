Di COVID-19 pa mas pago digital confiansa di consumidor ta deteriora na final di e prome trimester di 2020

Durante di e pandemia causa pa COVID-19 y e paro den actividadnan den turismo, e indice di e confiansa di consumidor ta deteriora te na 91,7, un caida di 2,2 punto di indice, na final di e prome trimester di 2020. Pago digital a aumenta bastante door cu consumidornan a haci mas pago online y via apps pa mobil.

Banco Central di Aruba (BCA) recientemente a conclui su encuesta di confiansa di consumidor pa e promer trimester di 2020. Cu un diseño nobo di forma digital, e encuesta online tambe a sondea e impacto di COVID-19 riba sentimiento di consumidor.

E resultadonan di e promer trimester ta mustra cu e preocupacion mas grandi di consumidornan ta e condicionnan economico (91%) y e posicion financiero di gobierno (81%), sigui pa inseguridad di empleo (80%) y e situation financiero di consumidor (66%). Casi dos tercera parti (59%) a indica cu nan ta preocupa pa nan salud.

Na final di e prome trimester di 2020, e indice di e situacion actual a midi 90,7, mientras cu e indice di expectativa a registra 92,3, cual ta indica un sentimento di consumidor negativo significante. Casi 75% a indica cu haci un prestamo of hipoteca no ta responsabel actualmente, mientras cu solamente un poco mas cu 10% ta considera haci compra di aparatonan grandi electrico pa uso domestico. Consecuentemente, e indice di habito di consumidor a baha na 91,6. En general, e indice di confiansa di consumidor a baha te na 91.7, e punto mas abow desde 2011.

Tres pregunta adicional a duna un bista di e impacto di e situacion di COVID-19 riba e percepcion di consumidor relaciona cu salud personal, e situacion financiero na cas, y si por cumpli cu necesidadnan basico. E resultadonan ta mustra cu mas di 60% di e respondentenan ta considera cu e crisis di COVID-19 tin un impacto riba nan situacion financiero na cas, mientras cu mas cu mitad ta informa cu nan ta kere cu nan lo tin problema pa cumpli cu necesidadnan basico den e proximo 6 luna. Casi dos tercera parti tambe ta sinti cu e COVID-19 pandemia ta problema pa nan salud personal.

Relaciona cu pago y instrumentonan di pago, mas cu 75% di e respondentenan a indica cu nan a haci pago via internet, for di cual aproximadamente 52% a raporta di a usa un app pa mobil. Notabel ta cu casi 40% a indica cu nunca nan ta bishita un sucursal bancario. E resultado di e encuesta aki ta mustra un cambio grandi den e preferencia di e consumidornan pa haci pagonan digital. E informe completo di e encuesta di confiansa di consumidor ta disponibel riba website di CBA (https://www.cbaruba.org/).

Comments

comments