Di cada florin Aruba ta paga 93 cen na debe

Aruba ta pasando den un situacion di crisis, y no ta di awo. Minister di Economia y Finanzas Sra. Xiomara Maduro ta splica mas ariba esaki.

Actualmente Aruba, di cada florin, 93 cen ta bay pa paga debe y esaki ta pone cu no tin mucho espacio pa haci mas. Como pais ta mescos, si bo ta na 93% di cada 100% di loke bo ta produci, no ta resta net nada. E urgencia ta sinta den e hecho, ora cu ta bin evalua, organisacionnan financiero ta bisa cu asina cu pasa 60 %, e credibilidad financiero no ta mucho di gaba. Aruba su economia ta tranca.

Desde 2015 economia no ta draai y e ta tranca. Esey ta loke ta sosodiendo awo, y si un compania manera Fitch den su ultimo rapport a bisa cu Aruba ta cay bou di Reino Hulandes y den dje lo tin e parti di supervision financiero y riba esaki e ora lo por haya e garantia unda Aruba lo por scapa den parti di credibilidad financiero.

Hopi a wordo priminti cu lo tin entrada extra door di e refineria. Tur esaki tabata fuente di un mercadeo cu yen di palabracion, pero esaki no lo concretisa y esaki ta debilita su economia.

Mester agrega cu Aruba den comparacion cu otro paisnan cu mesun economia y mesun sistema lo ta hopi mas zwak door di mal maneho.

Aunke tira culpa no lo duna algun solucion, toch Minister ta haci enfasis riba e culpa na ex gobernantenan Mike Eiman, Richrad Arends entre otro como protagonistanan di e crisis aki pasobra nan no a percura pa evita e deterioro di nos moneda

Gobierno actual ta trahando riba maneho y control di economia pero mester e ayudo di nan sector priva tambe caminda cu Minister di Finanzas a señala cu mesun gobierno no por keda duna hopi mas trabou tampoco y mucho menos lo por duna trabou por conveniencia na famia, caminda cu mester ta mas consciente riba esaki y cuminsa traha den un forma serio sin tuma na cuenta color di partido politico ni amiguismo, segun minister Sra. Xiomara Maduro.

Sector priva no lo por abusa pa keda pusha djis pa haya un cargo publico den gobierno cu tur e beneficionan. Gobierno mester di personanan cu estudionan na nivel halto. Esaki lo ta cera unda cu mester bin un asamblea nacional pa esaki caminda cu un cargo lo wordo otorga solamente pa merito y halto nivel di profesionalismo y di e forma aki gobierno lo por percura pa gastonan extra y innecesario no lo por tuma luga.

Pa ultimo Minister a agrega cu tin un ehercicio contempla den ley Landsverordering Materialee Ambtenarenrecht di cual ta wordo revisa den proceso aki. Aruba mester habri un discusion relevante, un discusion serio.

Prome cu haci cualkier haci ehercicio, cu ta necesario, lo mester debati na nivel nacional pa compronde e pasonan cu ta tuma. Ocho aña largo niun minister di finanzas no a bin dilanti y bisa e berdad, pa por hiba nacionalmente, un debate basa ariba e hechonan.

Riba parti di personal, tambe mester bin un ehercicio ariba e gasto di personal. Tur tipo di exceso di gastonan, unda cu pa trabaonan cu hende capacita pa haci, a core pone extra personal, cu toelagenan exorbitante, y tur esakinan ta trece un carga extra ariba presupuesto di gobierno, segun Sra. Xiomara Ruiz- Maduro, minister di Finanzas.

