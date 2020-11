Di awor pa 31 di December tur peticion pa fiesta ta wordo para

Tabata tin diferente celebracionnan y actividadnan di Halloween fin di siman cu a pasa, y esaki a trece hopi problema cu orden publico cu Cuerpo Policial a wordo confronta cu ne. Ta papiando akinan di tiramento di boter, gruponan cu ta lanta contra autoridad – riba agentenan policial pero tambe riba trahadonan di crisis team/salubridad cu a hiba control – agresion tambe contra miembronan policial. KPA ta haya cu comunidad berdaderamente a faya e fin di siman aki den cumpli cu protocol y reglanan, protocolnan cu a sinta delibera cu musiconan y horeca diferente biaha. “Pero asina mes cuerpo policial ta wordo confronta cu establecimentonan nocturno cu no kier mantene nan mes na reglanan di ciere, hopi aglomeracion tambe”, segun sra. Tjon-Kock.

Nos ta drentando temporada di fiesta, pasco y fin di aña, anto ya caba peticionnan a bini na Cuerpo Policial pa permiso pa fiestanan. Di aworaki te cu dia 31 di December, tur peticion pa permiso ta wordo para tanten no yega na un maneho hunto cu Crisis Team pa wak con ta bay sigui e lunanan venidero.



“Si nos como comunidad no ta cambiando of adaptando nos comportacion, nos no por sigui asina. Expertonan di DVG a indica cu nos ta bay haya un tercer ola, esey no ta Polis ta bisa”, segun sra. Tjon-Kock ta expresa.

Polis ta haci un yamada na doñonan di establecimentonan nocturno, a sinta diferente biaha hunto cu Polis pa bini na un comprension cu otro pero segun Korpschef: “Boso comportacion ta hopi importante. Y comunidad cu ta yega na e establecimentonan aki, cuminsa pensa riba bo mes, cuminsa pensa riba bo famianan, y no solamente pensa riba fiesta pasobra esaki por tin consecuencia pa nos como pais.”

Comments

comments