Michael Lampe, Diplomatico Cultural di Aruba, a duna dos discurso na MONDIACULT di UNESCO na Barcelona riba Importancia di Cultura y Transformacion Digital i Inteligencia Artificial (AI), caminda e a comparti escenario cu diferente Ministernan y diplomaticonan di rond mundo.

Lampe a subraya riba e importancia pa islanan: “Pa islanan manera Aruba, transformacion digital no ta un escohencia, e ta sobrevivencia. Den e ecosistema digital, diversidad di idioma no ta un decoracion; e ta identidad.”

Lampe a papia di coleccion.aw, e portal nacional di herencia di Aruba su desaroyo den colaboracion cu Internet Archive, caminda mas di 180.000 itemsnan ta disponibel online.

Den su discurso riba AI, Lampe a papia di e model Hooiberg, crea pa Archivo Nacional di Aruba cu ayudo di biblioteca Nacional y studiantenan di Universidad di Aruba y basa riba e plataforma Transkribus. E modelo aki ta yuda pa hasi documentonan Colonial scirbi na man lesabel, accesibel, transformando AI den un instrumento pa memoria y accesibilidad.

E mensahenan di Lampe ta alinea cu prioridadnan resalta den e ultimo rapport global di UNESCO riba cultura, incluso amplia accesibilidad y inclusion den era digital, proteha diversidad linguistico online, y stimula cooperacion internacional pa crea un ecosistema digital inclusivo pa cultura.

El a cera su discurso cu un refleho ariba diversidad di Aruba:

“Biniendo di Aruba, un isla chikito di 180 kilometro cuadra, cu mas o menos 110.000 habitantenan, pero cu mas di 90 nacionalidad cu ta biba hunto den paz, mi ta hiba cu mi e experencia di un luga caminda hopi cultura, idioma y tradicion ta co-existi. E realidad ey a forma mi manera di wak mundo: diversidad no ta algo pa tene miedo di dje, sino un fuente di forsa. Y esei mes ta loke ta trece nos hunto aki na Mondiacult: pa reafirma cu cultura, den tur su diversidad mester guia e transformacionnan di nos tempo, yuda nos pa carga memoria pa dilanti, fortalece identidad, y mantene nos futuro humano.”

Tokante MONDIACULT

MONDIACULT (Conferencia Mundial di maneho di Cultura) ta e plataforma global principal di UNESCO pa maneho di cultura. E a tuma luga pa prome biaha den 1982, y atrobe den 2022, y ta e eventonan mas importante caminda minister, diplomatico i lider cultural ta dicidi riba e direccion global riba con cultura ta duna forma na paz, desaroyo sostenibel y derecho humano. E edicion recien di 2025 na Barcelona a enfoca riba con Cultura mester bira un meta apart den e United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).