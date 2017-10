Di Aruba pa Berlin cu nos artista local Natusha Croes

Durante luna di Februari te cu Mei 2017 artista local Natusha Croes a asisti un residencia di arte na SomoS Art House, Berlin. P’asina por a realisa un buskeda intensivo den e creacion di musica usando metodonan y instrumento nobo. Durante e programa residencial e la haya e espacio necesario pa por ehecuta un proceso experimentativo y asina realisa trabou nobo cu a haya e oportunidad di ser exponi den e galeria di e residencia.

E exposicion ta ser organisa door di un ‘curator’ enconhunto cu e director cu ta asisti e proceso di e artista den residencia. Dunando asina e oportunidad na nos artista pa traha riba un nivel profesional y representa Aruba riba un plataforma internacional den e tereno di arte contemporaneo y performativo.

E trabou cu Natusha a expone y presenta tabata uno cu e ta considera “site-specefic”, esaki signifa trahando abase di e espacio, tumando e espacio como un punto di partida pa crea e instrumento y obra.

Natusha ta splica:

“Na bo ta ser brinda un espacio den cual bo por ehecuta bo buskeda, experimenta, y averigua p’abo mes kico ta traha den e obra cu bo kier trece dilanti y cu no ta bini hopi biaha den bida diario, por bisa casi imposibel, cual cu ta haci e oportunidad uno hopi balora.

Durante e tres lunanan na SomoS mi a logra presenta dos performance uno den forma di un sketch yama “The heart shall be in the title” pa por ricibi feedback riba e proceso experimentativo y tur material acumala despues di dos luna. Como tambe un exposicion y performance final na unda mi a presenta tres publicacion cu poesia y fotografia di e proceso performativo y visual, como tambe un instrumento cu a ser presenta den un performance cu a keda acompaña cu video.

Asistiendo un residencia ta sumamente importante pa e crecimiento di nos artistanan, bo ta sali for di e contexto familiar, for di e comfortabilidad di bo pais pa asina recontextualisa bo practica artistico y duna raiz na trabounan nobo manteniendo un discurso cu e mundo di arte riba fronteranan local y internacional. Promoviendo e crecemiento di nos artistanan local y e reconocimientonan di nos artistanan na otro tera.

P’ami e experiencia tabata uno inolvidabel, mi ta conseha cualkier artista pa tuma e paso y aplica na diferente residencia artistico cu tin rond di mundo (via transartists.org of resartis.org), no solamente e lo aporta na bo crecimento, pero e lo habri un fuente di inspiracion encontrando atmosferanan cultural nobo, manteniendo un pulso riba e diferente coriente y estilo cultural reinando na otro pais.

Den e caso di Berlin e semper a atrae mi ya cu e ta conoci como un luga unda hopi trabounan inovativo, experimental y ground breaking ta sali den e genero di musica, sound art y performance. Bibando na Berlin tres luna a causa cu mi por a asisti diferente tayernan den e expresion di movimiento y zonido, discubriendo e poesia den movimiento, zonido den movimiento y otro practicanan interdisciplinario. Asistiendo diferente plataforma performativo cu ta amplia bo conocimento y laga bo yega riba un perspectiva nobo den e disciplinanan di bo interes.

E crecemento artistico cu atendiendo un residencia ta causa mester ser rigorosamente aproba y apoya door di instancianan gobermental encarga cu cultura y siguramente door di nos fondonan cultural.

P’ami e tabata necesario pa por sali di Aruba, encontra un mundo artistico cu por engrandece mi conocimiento p’asina optimalisa e calidad di e producto artistico cu mi kier ofrece na mi isla.”

E periodo di experimentacion na SomoS Art House a forma parti di un proceso investigativo cu lo conclui den un experiencia audio-visual cu Natusha Croes lo ta presentando riba 17 di November 2017 dos biaha na Cas di Cultura -den enlace cu e celebracion di 59 añiversario di Cas di Cultura- cuminsando pa 6pm y otro pa 8pm den expozaal di Cas di Cultura. E proyecto bou nomber di ‘TACTUS’ ta encera creando musica cu por ehempel cadushi, bushi, materialnan organico y no organico, creando musica den un manera visual y unico. No solamente lo por presencia musica como tambe un performance completamente multi-disciplinario adhunto cu un ‘video-mapping experience’.

Nos ta invita Aruba henter pa bin presencia un anochi diferente i aportando na e crecemento y desaroyo di nos artistanan local.

‘Artist in Residence program’ a ser realisa cu sosten financiero di Prins Bernard Cultuur Fonds Caribisch Gebied