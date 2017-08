Di 9 edicion di Experience San Nicolas lo ta diadomingo awo

E muchanan a logra disfruta di un dushi vakantie y awo ta tempo pa cuminsa prepara pa bay bek scol. Den e di nuebe edicion di Experience San Nicolas, cu lo tuma luga diadomingo 13 di Augustus, Museum of Industry (MoI) y Community Museum (CM) ta invita henter pueblo di Aruba, en especial nos muchanan, pa nan bin San Nicolas y conoce un tiki mas over di nos historia.

Riba e dia aki ambos museo lo ta habri di 10or di mainta te cu 2or di merdia y entrada lo ta na mita di prijs na tur dos museo. Na Museum of Industry lo wordo ofreci un tour special 12or di merdia na tur cu kier haya sa mas detaye di nos bunita historia.

Pa haci e bishita mas interactivo pa e muchanan, lo tin e opcion di por haci un speurtocht na MoI y/of CM. Di e manera aki nos kier activa e curiosidad di e muchanan y tambe sigura cu nan ta pasa un rato agradabel na e museonan. Ademas di e speurtocht, tur mucha cu pasa bishita lo participa automaticamente den nos raffle cu lo tin diferente premio atractivo, entre otro, entrada pa Ostrich Farm, entrada pa Philips Animal Garden y hopi mas.

Bishita nos na Sunrise City, pasa un dushi rato den famia y laga e muchanan bin conoce nos museonan den un manera dibertido. Si tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu nos na 584-7090 of por manda nos un email na [email protected] Tambe por sigui nos riba Facebook pa keda informa tocante tur nos actividadnan. Nos ta wardabo diadomingo 13 di Augustus!