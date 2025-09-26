Sra Meverly Romano relacionista publico di Departamento di Impuesto Aruba durante un conferencia a duna di conoce cu despues di e conferencia ultimo cu a duna varios informacion tabatin 80 cita haci pa cu e periodo di october te cu januari registra. Tabatin 14200 persona cu no a cumpli debidamente y di nan 7554 persona of number cu no tin pago di aña 2025 y esaki ta un grupo di tur aña unda ta papia di 18 pa 20% cantidad di number cu no ta paga e belasting tur aña y un 6600 plus di persona cu no a cumpli cu e di dos mitar.

A ripara cu despues di e conferencia di prensa mas hende a bin pa haci nan pago y a tira un bista den e agenda cu ta personanan cu a paga awor na september y mayoria di nan a paga despues di e deadline di 30 di juni posiblemente nan seguro no ta na ordo y awor e citanan a aumenta bek.

Ultimo siman di citanan a aumenta cu 1012 cita. Y awor e ta riba un 1092 cita desde october mayoria ta den e prome siman cu ta yuda ainda y tin persona a actua hopi lihe y a logra haya cita prome cu october, e grupo aki sigur nos ta yudanan manera por ripara e cantidad di cita a aumenta y por a spera esaki tambe y nos ta trata na yuda clientenan cu falta di haya nan plachi, pero no ta un siguransa pasobra nos sa cu e cantidad tabata grandi y ta personanan cu no a wordo pa paga nan belasting na tempo of tabata tine na tempo paga y no tabatin e seguro paga. Pero tin hende lo tabatin tur cos paga pero no a worry pa haci e cita digital, asina sra Meverly Romano a duna di conoce.