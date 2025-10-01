Dialuna 29 september 2025 pa 9:30 di mainta, central di polis ta wordo notifica di un accidente na e retonde di Wilheminastraat na altura di Elmar.

E accidente lo ta entre un auto y un step.

Ta despacha polis y na yegada ta bin topa cu un auto y un step na unda a pidi ambulance pa e victima cu ta un hende homber riba e “step”.

Ambulance a presenta na e sitio y a brinda assistencia medico y a stabilisa e victima pa despues transporte pa hospital.

Despues Central di Polis ta wordo notifica pa personal di hospital cu e victima su situacion ta critico.

Pa awe diaranson 6’or di atardi Dr. te Velden ta constata morto di e victima di e accidente.

Ta trata aki di e victima e hende homber Jorge Enrique Lora Diaz naci 1 april 1969 (56 aña) na Colombia.

Cu e victima aki esaki ta bira e di 6 morto den trafico pa aña 2025.

Cuerpo Policial ta manda palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.