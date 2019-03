DHC: Compania actuando como specialista ora di accidente no ta autorisa pa brinda servicio

Dienst Huur- en Consumentenzaken (DHC) kier alerta tur consumido di un compania cu ta brinda servicio den e area consultorio y servicio financiero cu posiblemente ta mal informa consumidonan tocante e obhetivo di e compania. E compania aki ta actuando como specialista den seguro of profesional den ley mientras cu nan no ta autorisa pa duna servicio ariba e tereno aki. Nan lo ta acerca victimanan di accidente di un vehiculo di motor na momento cu esaki ta confundi, agita of posibelmente herida y ta trata di obtene informacion priva di e victima, cu e meta pa asegura representacion y cobra compensacion pa e servicio aki na e compania di seguro.

Dienst Huur- en Consumentenzaken ta pidi consumidonan pa ta extra atento ora ta divulga informacion priva. Ta consehabel pa solamente duna informacion priva necesario directamente na un representante di e compania di seguro, of verifica si un tercera compania ta trahando pa e compania di seguro. No firma ningun documento sin lesa esaki prome y exigi un copia di tur documento cu bo firma despues di ta di acuerdo cu e contenido.

Si tin cualkier duda of si kier raporta un keho, por fabor tuma contacto cu nos departamento na 582-9914 of pasa na nos oficina situa na Wayaca 33.

Comments

comments