Dhaddy Brokke ta desmenti categoricamente informacion incorecto di un tal Sabina Brokke

Despues di investigacion ami, Dhaddy Brokke, a wordo informa cu un tal Sabina Brokke cu lo ta biba na Sombre 23, Santa Cruz, email adres [email protected] lo a manda e relato pa prensa den cual e ta insinua cu supuestamente ami lo a malversa placa cu ta toca na baby Lunah.

Mi ta desmentí e mentira aki categóricamente. Famia Brokke no conoce Sabina Brokke y Sabina Brokke no por papia den nomber di famia Brokke. Famia Brokke no tin nada di haber cu su storia mentiroso.

Sabine Brokke no ta registra na e adres Sombre 23 y e email adres cu a wordo duna no ta contesta. En corto henter e opinión publico aki ta un mentira flagrante, dor di un persona fantasma, aparentemente pa purba difama mi persona.

Mi kier comparti mi gevoel y pensamento. Temporada cu a cuminsa e problema rond di Sra. Marisol Lopez Tromp, mi a cuminsa expresa mi mal contento, disgusto y a duna varios opinion ariba mi wall en coneccion cu e trato pa cu Sra.Marisol Lopez Tromp.

Después di un di mi comentarionan ariba Facebook a reply mi cu e texto: “Bo a bai perde na Hulanda y awor si lo bo caba na nada”. E reply aki a hasi mi sinti incomodo pero mi a lague pa locual cu e ta.

Mi a sigui duna comentario tocante varios tema riba Facebook y na dado momento mi a ricibi yamada di un persona hopi serká na MEP. E persona aki su pregunta tawata directo “ Ki guerra bo tin cu MEP “ Mi contesta tawata cu mi no tin guerra cu MEP, mi ta simpelmente duna mi remarcanan, opinionnan y malcontento cu no ta basa riba ningun color of partido. Como yui di tera, como un bos di pueblo mi tin tur derecho pa expresa mi sentimentonan. Despues di e yamada aki mi a keda cu un gevoel cu no tawata un simpel yamada!

E opinion publico aki sin base y manda pa un fantasma cu yama Sabina Brokke, ta ponemi pensa cu ta for di otro dirección e atake aki a bini. Potretnan cu a wordo uza pa e articulo, ta potretnan cu a wordo tuma door di un persona cu a core campaña pa un minister di MEP. E persona aki a fungi como ayudante di nos stage-manager día di e concierto ‘The Light of Lunah’ y e tawata tin acceso backstage. E mes un potretnan aki a wordo manda pa mi persona después di e presentacion.

Ami cu dos cantante cu semper mi a canta cu nan ta bezig lunas caba preparando un concierto pa trese alivio y un Pasco diferente den cada hogar. Un concierto cu por wordo mira online safe den tur cas. Pa lunas largo tur e preparación nan a wordo hasi pa nos por cumpli cu cada exigencia di DVG. No mas cu dos siman pasa a sali un carta pa algún radio pa comunica e concierto y pa duna un proposal. Mi gevoel ta bisa mi cu ta di e forma aki e noticia pa cu e presentación a jega na algún oreanan y a duna nan e espacio pa traha e plan di difama mi persona.

Remarcabel ta cu promoción di e concierto tawata stipula pa 20 di November y cu un día prome, pues día 19 di November, ta sali e asina jama opinion publico cu den mi bista no ta un opinion publico pero un intento di difamacion completo directamente riba mi carrera. Y den un forma baho ta lansa un mentira y crea un espacio pa atacha mi nomber.

Mi gevoel ta bisa mi cu esnan tras di e articulo aki kier silencia mi y trese descordia entre pueblo y un simpel cantante. Mi ta laga pa cada ken pensa pa nan mes y saca nan cuenta, paso esei ta e forma cu nos bon Dios a crea nos, cada un cu nan mes un pensamento, nan opinion y nan libertad pa expresa. Lo mi respeta cada ken nan opinion nan tambe.

Cu casi 58 aña di carera y retonan tras di lomba y man teni cu mi bon Dios cu a duna mi Vision, Inspiración, curashi y forsa pa mi por a crea y deleita un y tur, hamas mi a wordo ataca di e forma aki. Esey ta duna mi mas e pensamento di unda e opinion publico aki a bin.

Corda bon mi coleganan y pueblo, awe ta di mi, mañan por ta di boso. Sigui resona boso bos cu canto y den e berdad, nos no ta simpel cantantenan ni hende nan sin sentido. Manera padrino di mi disco “Un Rato”, señor Betico Croes dfm a expresa “cu cultura tambe ta patrimonio di un país” y cu mi bos lo resona pa semper.

Boso aplauso tawata y ta cuminda pa mi alma y tur día e ta resona den mi curason. Nada no por cambia mi amor y gratitud pa boso kada un, cu a cubri mi cu amor. Hamas por silencia mi bos.

Dhaddy Brokke

Comments

comments