DEZHI ta haci control di prijs diariamente

Minister Xiomara Maduro ta informa tocante e trabounan di control di prijs di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio E industria (DEZHI).

Control di prijs

E mandatario ta splica cu e control ta wordo haci diariamente den supermercadonan pa cu prijsnan maximo di productonan di e Canasta Basico, observacion di prijs di e productonan no regula pa e Macuto di Compras y tambe pa e indicacion di prijs di productonan. Esaki ta inclui tambe e prijs di e extra productonan di necesidad cu a bin acerca temporalmente door di e COVID 19. E control di prijs ta wordo haci di dialuna pa diabierna pa e controladonan di DEZHI.

Indicacion di Prijs

E controladornan di Departamento di Asuntonan Economico tambe ta controla productonan den supermercado pa cu indicacion di prijs. Segun e mandatario tur negoshi ta obliga pa tin e indicacion di prijs pa producto of servicio cu ta na benta. Esaki mester ta claramente visibel y lesabel pa e consumidor. E prijs mester ta indica cu e simbolo di ‘florin’ y mester ta e prijs completo incluyendo e impuestonan.

Incumplimento

Den caso di incumplimento cu e prijs maximo stipula, e expertonan di DEZHI ta avisa e doño di supermercado pa haci e cambio. Den caso di iregularidad cu ta keda ripiti, e controladornan di DEZHI lo tuma pasonan necesario. E trabao di control ta regla di un manera cu tur supermercado na Aruba ta wordo controla por lo menos un biaha pa luna.

Macuto di Compras

E mandatario ta sigui splica cu tur siman controladornan ta observa prijs pa un cantidad di alrededor di 25 producto liber, den 10 supermercado rond di nos isla. Tur siman ta varia e lista di productonan liber y di e supermercadonan. Ta compara prijs di diferente producto cu no ta di e Canasta Basico pa informa y conscientisa e consumidor. E Macuto di Compras ta wordo publica tur siman riba e website www.deaci.aw, pagina di facebook Departamento Asunto Economico y riba e App ‘Control di prijs’.

APP Control di Prijs

DEZHI ta conscientisa e consumidor tambe pa medio di e APP ‘Control di Prijs’. E APP aki ta pa duna e consumidor un instrumento pa por controla e prijs di productonan den supermercado pa por haci su compras conscientemente. Ora cu tin un establecimento cu ta abusa cu e prijsnan, e consumidor por haci un denuncia riba e APP.

Tur esnan cu ta desea mas informacion por bishita e website www.deaci.aw of pagina di facebook Departamento Asunto Economico. Si tin cualkier pregunta, keho of iregularidad por tuma contacto Departamento di Asuntonan Economico via email: [email protected] of na telefoon 521 2400.

