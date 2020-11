Detlef Hooyboer, CEO di NAGICO a keda suspendi: Investigacion ta andando

Segun informacionnan for di Philipsburg, Sint Maarten, ta asina cu NAGICO Insurances Supervisory Board of Directors a suspende nan Chief Executive [CEO] Detlef Hooyboer riba directiva di Banco Central di Corsou y Sint Maarten [CBCS].

E compania a confirma e suspension aki na The Daily Herald dialuna mainta. “Nos por confirma cu e Supervisory Board of Directors a suspende e CEO sr. Detlef Hooyboer, riba directiva di Banco Central di Corsou y St. Maarten. Pa confidencia, nos no por divulga ningun detaye of duna mas informacion na e momentonan aki, pasobra tin un investigacion andando,” NAGICO ta bisa.

Hooyboer, kende su casa ta Michelle Hooyboer Winklaar, ex minister na Aruba – a join NAGICO aña pasa. Segun informenan, CBS su directiva pa suspende Hooyboer ta basa na companianan na Aruba na cual e supuestamente ta liga na dje, cu a haya contractonan lucrativo di NAGICO mientras cu Hooyboer a sirbi manera manager ehecutivo di NAGICO na Aruba.

Hooyboer tabata na cabes di e operacion di NAGICO na Aruba desde su inicio na 2003. El a introduci NAGICO manera un compania nobo di seguro na Aruba, a maneha operacionnan diario y maneho general di e oficina. El a wordo nomina manera CEO den e operacionnan Life na December 2014.

Fuente: THE DAILY HERALD

Comments

comments