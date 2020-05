Detenidonan na Guarda Nos Costa a cansa di situacion inhumano

Diadomingo pasa di 10:30 mainta un grupo grandi di personanan ilegal cu ta deteni wardando pa bay bek nan pais a fada di situacion cu nan ta pasando aden y riba dje no tin vuelo pa regresa. Nan a mustra e personalnan di GNC cu nan no ta sigui nan ordo mas nan no lo drenta y a sinta abou y protesta. Esaki a demostra cu e personalnan di GNC no tabata por a handel e situacion sea ta falta di personal, entrenamento of capacidad pa papia cu personanan pa convencenan drenta paden.

A pidi yudansa di Polis un biaha mas

Por lo menos 20 polis a yega na e sitio y topa cu e situacion di tur hende sinta abou, nan a menciona na autoridad nan ta cansa di e situacion inhumano, pasobra tur ta pega riba otro, y no tin dia ainda pa bay nan pais. Na un manera civilisa polis a papia cu tur scuchanan y asina nan a drenta nan cel bek sin ningun problema.

