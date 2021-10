Diasabra marduga, a sosode un accident na e rotonde di Tanki Leendert. Na yegada di polis, a bin constata cu e Mitsubishi Lancer color shinishi no a keda na su banda na momento cu e la sali fordi e rotonde y cu consecuencia a bay dal frontal den un Kia Sportage color bruin.



Den e proseso di control, a bin resulta cu e chauffeur di e Mitsubishi Lancer ta bou di influencia y no tin rijbewijs. No a resta polis nada otro, cu detene y transporte pa warda di polis y e auto a keda confisca debi cu e no tin papel di seguro tampoco.

