Diasabra pasa di 12’or marduga mientras cu tur luga mester ta cera e fiesta tabata den cayanan di San Nicolas, un cantidad grandi di hende homber y muhe a cuminsa cana pa yega y bishita e barbuletnan.



Aki e muhenan di bida a cuminsa subi caya pa basila haya cliente, y polisnan a cuminsa atende cu tur hende via speaker cu tin cu bandona e sitio.

A pone algun di e muhenan di bida bay bek paden y cera e porta debi cu nan no tabata permiti pa ta riba caya. A core e personanan pero a cuminsa na draai polis y no kier scucha ordo pa bandona e area debi cu ‘hanchi’ ta cera y e muhenan di bida mester ta paden. Debi na comportacion y no sigui ordo di Polis a detene 3 homber y 1 dama.

