Detencion pa ladronicia y arma di candela confisca

Willemstad Curacao: Djaweps 5 di aprel 2018, alrededor di 08.30 or, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un kaso di ladronisia ku a tuma lugá den un Toko den área di Bonam .

For di un investigashon ku polis a hasi na e sitio a resultá ku algun hòmber a drenta ku arma di kandela i a menasá tur hende ku tabata den e toko. Remarkabel tabata ku un di e sospechosonan tabata un persona gordo.

Despues di nan akto nan a move bai den un outo blanku.

Patruyanan a kuminsá ku un investigashon profundo i a mobilisá mesorá. Despues di un ratu polis a señalá e outo aki den área di Muizenberg. Einan a start un persiguishon i e outo di e sospechoso a dal den e outo di polis. Na momentu di e aksidente un ko-okupante a benta un arma di kandela pafó di e outo.

Den e outo polis a detené sinku (5) hòmber sospechoso. Polis a konfiská e arma di kandela, un revòlver kaliber 38 ku un di e sospechosonan a tira for di bentana di e outo. Mas aleu den e outo polis a haña i konfiská artíkulonan ku probablemente ta prosedente di e ladronisia ku violensia na e toko den Bonam ku a tuma lugá un ratu promé. Tambe polis a haña i konfiská handshun, muts, maskarada, jacketnan pretu, machete i e outo ku e

sospechosonan tabata kore.

E hòmbernan : S.S. nasé na Kòrsou di 26 aña di edat. E.F. nasé na Kòrsou di 24 aña di edat. J.B. nasé na Kòrsou di 27 aña di edat. R.R.R. nasé na Kòrsou di 26 aña di edat. E.R. nasé na Kòrsou di 17 aña di edat.

A presentá e sospechosonan dilanti di un Fiskal Ouksiliar ku a òrdena nan enkarselamentu pendiente di mas investigashon.

