Detencion pa buracheria riba caya

Riba Diasabra 24 di November alrededor di 3.30 di madruga Flex Team mester a drenta accion den Theaterstraat, caminda nan ta bin topa un auto Nissan modelo March cu plachi number di karton na altura di Alankar 2. Ora e chofer a mira polis el a subi velocidad y bai for di e sitio. Cu e maniobra aki a keda constata pa Flex Team cu e chofer di e Nissan March a trece trafico den peliger. Te banda di standplaats di Arubus e patruya a logra para e auto. E chofer a baha rapidamente for di e auto y a bai para na parti patras di e auto. E chofer tabata mustra bao di influencia di alcohol. E chofer a wordo ordena pa supla y el a marca 665 UG/L, mientras cu e cantidad permiti ta 220. Esaki a conduci na su detencion acusa di ta core auto bao influencia.

Su siguiente dia 25 di November alrededor di 22.25 di anochi ta topa cu persona morto na soño riba e baul di un auto di famia na altura di Taco Bell Sta. Cruz. E auto tabata di marca Mazfda y no tabatin plachi number. Patruya a lanta e homber for di soño y tabata un persona di nacionalidad Dominicano y tabata mustra fuertemente bao influencia di alcohol. El a wordo deteni y a ricibi un cuarto gratis pa sosega su curpa y asina e no ta un peliger a su mes of pa otronan y a wordo hiba Warda di Polis na Sta. Cruz.

