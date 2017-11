Desvia ta un film di 2017 produci na Aruba door di Cedric Gei

E pelicula Desvia ta conta cu actornan Alan Monte, Janesis Cano y Rodney Kock y lo ta ta participando riba dia 30 di Nov den e di cuater Aruba Short Film Festival.

E biaha aki ASFF lo tin 7 participante cu 9 film total. Lo tin varios film interesante pues..

Bin sinta wak film riba un pantaya cinematico cu un bon zonido den Crystal Theater dia 30 di November.

E lo ta un evento unda e publico lo disfruta di filmnan netamente Arubano.

Bin presencia un anochi di talento Arubano asina apoyando crecemento di nos industria cinematico y tur nos filmnan local! Tuma asiento den Crystal Theater na Renaissance pa vota durante e competencia y apoya tur nos participantenan!

Ban sigi stimula film na Aruba y tur nos talentonan nacional, apoya nos productornan, directornan, actornan y tur otronan na Aruba.

A logra haya sa un tiki mas di e actornan di e film Desvia.

Alan Monte contando di su mes:

Mi tin 19 aña di edad anto mi a actua den e Short Film “Desvia”.

Mi ta un bailado y mi ta forma parti di The Popcorn Dancers.

Mi tin 5 aña ta actuando como un actor den short films y teatro y mi a yega di forma parti di Gang Di Arte.

Ademas mi ta skirbi poema y a yega di competi den Arte di palabra.

Y mi tabata modelo pero pa un temporada.

Janesis Cano contando di su mes:

Loke mi por conta di mi artistic background ta cu mi a yega di forma parti di e proyecto di Juan Francisco Pardo di “Tribi Soña” cu despues a sigui pa e producion di e film “Abo So”.

Mi a forma parti tambe di e serie di Juan Francisco Pardo di “Ciudad Oraño”.

Tambe e produccion di Cedric Gei di “Riba Liña Peligroso: EP 2.

Apart di esey mi ta gusta modelahe y a yega di haci esaki pa companianan.

Wak pa bo no perde bo oportunidad pa bin apoya nos comunidad di film Arubano votando pa e anual People’s Choice Award.

Nos lo cuminsa cu benta na entrada desde 6 or di atardi y por tuma asiento ora porta habri 6 or y 30 di atardi

E anochi tan anticipa di e gran ceremonia di premio den film Arubano ta cuminsa 7 or di anochi.