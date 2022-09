Dia 26 di september 2022, Destiny Maduro a defende su tesis cu exito y ricibi su titulo di ‘Bachelor of Arts in Organization, Governance and Management’. Destiny a defende su tesis dilanti di comision di graduacion cu tawata consisti di Mr. Eduard Dresscher, MSc., Sra. Judelca Briceño, MSc., y Sra.mr. Kathleen Ruiz-Paskel, directora di DIMAS. Ademas tabata presente decano di Facultad di Arte y Ciencia, dr. Mieke de Droog, famia di Destiny, invitadonan y otro docentenan di Universidad di Aruba.

E titulo di Destiny su tesis ta “A Quantitative Research on the Perception, Preference, and Experience of Arubans in Higher Education Towards the Acculturation of Venezuelan Migrants”. Destiny a investiga con e Arubano den educacion na nivel universitario ta percibi y experiencia con migrante Venezolano ta adapta na nos cultura na Aruba. Ademas, e investigacion ta purba di mira con e conceptonan stereotipico y perspectiva di menasa/peliger di e migrante Venezolano ta influencia e preferencia di e Arubano den educacion na nivel universitario pa con e migrante Venezolano mester adapata na Aruba su cultura.

E investigacion aki a uza un metodo cuantitativo pa recoge e data. A distribui un cuestionario automatisa via ‘Google Forms’. Tabata tin 132 Arubano den educacion na nivel universitario cu a participa na e estudio aki. E participantenan tabata entre otro studiante, maestro/a, y otro empleado na e institutonan Universidad di Aruba (UA) y Instituto Pedagogico Arubano (IPA).

E resultadonan di Destiny su investigacion ta indica cu Arubano den educacion tercera tin un perspectiva cu migrante Venezolano ta adaptando na Aruba su cultura den e forma di integracion. Ademas, e participantenan tin un preferencia pa migrante Venezolano integra na Aruba su cultura. Tambe, e encuestadonan ta experiencia cu migrante Venezolano ta integrando na e cultura di Aruba den e area di labor, educacion, y social. Pero tambe, tabata tin un poco experiencia cu migrante Venezolano ta scohe pa separa nan mes di e cultura di Aruba den e manera di scohe pa papia solamente spaño.

Abase di e resultadonan di Destiny su investigacion a recomenda entre otro: pa haci e mesun investigacion aki den e perspectiva di e migrante Venezolano pa wak con a nan ta percibi nan propio adaptacion na cultura di Aruba. Tambe, ta recomenda pa evalua e proceduranan di migracion pa wak si nan ta coresponde cu recomendacion di organisacion internacional, pa asina por haci adaptacion na un manera integra. E ultimo recomendacion ta pa e UA y IPA trece mas conscientisacion riba stereotipo positivo di migrante Venezolano y tambe informa tocante e contribucion positivo cu migrante Venezolano ta trece na e economia, sociedad y cultura di Aruba.

Un palabra di gratitud ta bay na: directora di DIMAS, Sra. Kathleen Ruiz-Paskel, e coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Destiny como studiante na un manera of otro. Tambe ta gradici esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.