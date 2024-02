Openbare Aanbesteding

“Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën”

De Minister van Financiën en Cultuur is namens het Land Aruba voornemens om in het openbaar aan te besteden de Term of Reference ““Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën”.

Korte omschrijving van het werk:

“Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën”.

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van het contract is bepaald op 1 april 2024.

Werkomschrijving:

De werkomschrijving Terms of Reference ““Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën” (TOR) is vanaf 27 februari 2024 verkrijgbaar bij de Directie Financiën, Camacuri 2, tegen betaling van AWG 50,00 door middel van pinpas bij de Front Office van Directie Financiën.

Inlichtingenvergadering:

De inlichtingenvergadering zal op 1 maart 2024 om 10:00 am in de Vergaderzaal van Directie Financiën te Camacuri 2 plaatsvinden. De nota van inlichtingen zal op 5 maart 2024 aan alle gegadigden digitaal worden toegezonden.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 22 maart 2024 om 10:00 am op het kantoor van de Directie Financiën.

Inschrijving:

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen. Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier. De inschrijver moet bij zijn inschrijving een aantal documenten bijvoegen onder andere:

Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van Aruba;

Verklaring van de Ontvanger.

Overige vereiste documenten zoals vastgesteld in de Term of Reference.