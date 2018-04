Despues di tiramento dos persona ta muri den accidente di auto

Willemstad Curacao: Djadumingu 8 aprel 2018, alrededor di 23.34 or Sentral di Polis a haña notifikashon ku na Helfrichdorp tin un aksidente di tráfiko ku herido.

Na yegada di e patruya polisial nan a bin topa ku un vehíkulo ku a dal den un palu di indju i ku tin dos hòmber heridá den e vehíkulo. For di investigashon ku polis a hasi na e sitio a resultá ku problablemente shofúr di e vehíkulo a perdé kontrol riba stúr, dal kontra borchi di tráfiko, baha for di kaminda dal den un palu di lus pa despues bai dal den un palu di indjui.

Dor di e impakto aki e shofúr a keda pegá den e vehíkulo i e okupante a risibí leshon na su nèk.

Durante investigashon na e outo polis a konstatá ku tabatin perforashon di bala na e vehíkulo. Te kaminda esaki tabata posibel i bou di e sirkunstansianan presente, por a mira ku e shofúr tabatin herida di bala na su skouder na banda robes. Dòkter di polis a konstatá morto di e viktíma nan.

Sigiuendo ku e investigashon polis a haña i konfiská dos (2)’ huls’, den e àrea menshoná Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpanan sin bida di e viktímanan pa mas investigashon. Outopsia tin ku determina e kousa di morto.

Na momentu ku famia rekonosé e viktímanan nos lo publiká identidat di e viktímanan.

Polis ta supliká kualke persona ku tin informashon riba e aksidente di tráfiko aki pa pasa e informashon pa polis via di number di telefon 917 i 108 (number anonimo).

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

