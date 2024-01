E lora ta un parti di nos herencia cultural, nos herencia natural y nan tabata perdi pa 76 aña. Durante un conferencia di prensa yama pa Fundacion Parke Nacional Aruba (PNA), a anuncia cu esaki tabata un momento historico mirando cu a trece e lora bek Aruba p’e futuro generacion tambe por experencia loke nos antepasadonan tabata biba cu nan tur ora.

Tin di recorda cu naturalesa no ta keda na PNA so pa cuido. Cuido di naturalesa ta den man di henter nos comunidad. Nos tur mester traha hunto pa cuida nos naturalesa, esey ta conta pa nos loranan tambe.

No por cuida nan sin ayudo di comunidad. Tambe tin di informa cu tin un hotline riba Whatsapp pa cualkier emergencia cu e loranan por yama of manda un mensahe preferiblemente. No ta solamente pa emergencia, si mira un lora y logra saca un potret, saca esaki y manda location, p’asina PNA por monitor e parhanan aki y unda nan ta bayendo.

Si ta cana rond den parke, saca potret cu bo telefon di e lora, manda e location, mand’e riba e Whatsapp hotline, pa asina por monitornan, na number di celular 5924476.



Ta hopi bon pa scucha di comunidad unda por a mira e lora. Tambe ora cu ta cana den naturalesa, semper tene respet pa naturalesa y tene respet p’e loranan. Tene cacho y pushi leu for di nan. Mantene distancia di e loranan y no purba di gara nan. Nan ta proteha pa ley y ta prohibi pa tin lora den cautiverio.

Algo hopi importante ta cu ta hayando yamada di hende cu kier laga nan loranan los cu nan tin na cas. Por fabor no haci esaki. Si bo tin un lora cu bo kier laga los, yama e number di Whatsapp of manda un mensahe, esta 5924476. Lo tuma contacto p’asina mira con leu por yega esaki.

Ta peligroso pa laga un lora los. E chens p’e sobrevivi no ta hopi grandi. Mester tin hopi cos envolvi prome cu laga un lora los den naturalesa. Tuma contacto cu parke prome cu laga e lora los.

Aworaki tin 9 lora los den naturaleza. Ainda tin 16 pendiente pa haya nan libertad. E siguiente grupo di 8 lora lo wordo laga los den parke. Otro siman e delaster grupo di 8 lo haya nan libertad.