Despues di sucedido di diaranson anochi ‘Rocco’ ta focus ariba final di Festival di Tumba diabierna

Rocco, tabata den show despues di festival mientras cu hurado ta conta punto. Nan tabata tin algun cancion den nan repertorio cual nan tabata kier a deleita nan fanaticonan cun’e.

Pero dado momento, el ta wak un hende homber ta purba subi stage y al parecer tabata tin tiramento di cups, pero Rocco mes no a wak esaki. Cu e homber a subi stage, e no worry, pasobra cu esaki ta algo cu ta pasa normal na Corsou. Ora e homber a yega cerca, e homber a bis’e cu pa e stop di canta e cantica aki. Rocco a hasta brasa e homber aki, pa asina scucha kico e tabata kier a bis’e. Pero dor di esaki, Rocco ta hala atras, y ta dicidi di bay patras y laga security handle cun’e.

Rocco no a spera cu e guy ta un menasa mas. Den su emocion, el a dicidi di toch sigui canta e cantica cu nan kier canta. E guy a bolbe purba di subi stage pa di dos biaha. Pero security a dicidi di escort e pafo.

E rapper a pidi Rocco pa no canta e cantica, pero si e no a haya menasa ni tampoco e no a wordo agredi. E cos aki no tin nada di haber cu banda of Rocco. E tin di haber cu e ‘turf’ di urban na Corsou, unda cu rappernan ta uni den gang, y ta tira palabra pa otro. E sucedido aki ta algo cu Rocco ta lamenta masha, ya cu ta purba di trece union pa medio di musica y cosnan asina no ta yuda mucho.

Aworaki ta di pensa dos biaha prome cu haci un featuring, ya cu bo ta wordo marca. Aparentemente ora cu djnan toca cantica di nan rival, nan ta wordo menasa. Y cu nan mester stop di toca e cantica aki.

POLIS

Polis a wordo acerca pa polsi backstage y a putnre personal kico a pasa. Si tabat tin menasa si el a wordo agredi. No tabat tin menasa ni tampoco agresion dus no mester nodi di entrega keho. Al parecer rapper cu kier a agredi Rocco, ya caba ta den libertad.

Fanaticada ta pidi pa Buleria bin bek Aruba.

Rocco a splica cu nunca e por a pensa cu e problema lo por a pasa. E ta bewust di kico a pasa. Pero niun momento el a sinti su mes no safe den sentido di cu e no por caba loke el a bin haci. Den su mes e kier finalisa diabierna, pa diasabra bin Aruba, pa presenta den C&S Monarch.

RAPPER TA AFO

Buleria ta reinforsa nan siguridad, AMAK lo reinforsa e siguridad, pero AMAK no a tende nada ainda. Si lo reinforsa e siguridad pa diabierna, y e personanan aki lo no ta den Festival Centre (no mag drenta). Ta spera cu por yega na algo cu tur hende por ta safe.

Rocco nunca a pensa cu el a escala, pero e mes lo keda focus ariba diabierna, pero ta birando dificil pa haya su focus bek. Pero ta spera di haci un bon presentacion pa diabierna. Como Rey di Tumba di Aruba, wowo ta riba dje.

Dialuna mainta el a haya e tumba, diaranson el a train pa prome biaha. El a subi e stage mas insigur, e no tabata sa su tumba bon. Y e tabata dificil pa presenta. Pero mirando e dos dianan cu e tin su dilanti, e lo zorg pa hinca e tumba den su cabes.

Awo e lo tin cu focus pa drenta bek den su liña pa focus pa su tumba pa diabierna. Si el a ripara cu hopi hende ta di pensamento cu Buleria mester bin bek. Pero e problema no ta cu Buleria ni cu Rocco, y cu AMAK den su caso ta haciendo tur lo posibel pa nan responsabilidad. E tin un meta pa cumpli cun’e. Pero e no ta kere den bandona e festival di Tumba aworaki.

Danki na e actuacion di Rocco cu cabes friu a handle e situacion, na un manera profesional ya asina evita cu e situacion por a escala na un manera diferente.

