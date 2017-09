Despues di e destruccion di Irma St. Eustatius mester prepara pa horcan Jose

ORANJESTAD- Ya caba tin daño, pero ora cu horcan Jose pasa riba Statia, esey lo ta un desaster”. Walter Hellebrand di Monuments Foundation riba St. Eustatius a caba di tira un bista p’afo y e dañonan ta enorme. E daño na e costa despues di horcan Irma ta grandi, casnan a wordo destrui y palonan di lus a wordo benta abao.

Despues di horcan Irma ta sigui un di dos horcan. Ta trata aki di horcan Jose, cu segun pronosticonan lo pasa cerca di e islanan den fin di siman.

E conexion ariba mayoria di e islanan ta via aire: solamente via internet por comunica cu Hellebrand. E no por comunica cu su ruman homber cu ta biba na St. Maarten.

Ultimo informenan ta cu e destruccion ariba St. Maarten ta grandi. Hellebrand ta bira emocional ora cu e pensa ariba esey. “Durante di horcan Luis na 1995, el a perde tur cos. E mester a cuminsa full di nobo y un biaha mas, un otro horcan.

Tabata tin extra personal di Marina Hulandes na St. Eustatius prome cu e yegada di Irma. Ya caba Defensa Hulandes a manda extra personal y material ta na caminda. Con grandi e daño ta ariba e isla, of si tin victimanan no ta conoci.

Coriente a bay ariba casi full e isla. Hellebrand ta preocupa awo pa Jose. Ya caba tur cos a sufri daño y/o destrui. Si awo bin un horcan, e daño lo ta inimaginabel.