Un cantidad grandi di Arubiano na Hulanda a celebra Arubadag 2024 den De Broodfabriek na Rijswijk. Esaki despues di cinco aña cu – entre otro pa motibo di Covid – no a organisa un Arubadag na Hulanda.

Banda di hopi Arubanonan di tur parti di Hulanda, tabata tin tambe hopi persona nan di otro islanan di Caribe y Hulandesnan Europeo a bin De Broodfabriek pa goza di musica y como cuminda tipico di Aruba. Presente tabata Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen y esposa, Minister di Finanzas y Cultura Xiomara Maduro, Minister di Labor, Integracion y Energia Glenbert Croes y directora di Gabinete di Aruba mr. Joselin Croes.

Sidney Kock como MC a yama e publico bon bini y e programa a cuminsa cu canto di nos himno nacional Aruba Dushi Tera pa e conocido cantante Jeremy Garcia. Despues e programa protocolario a sigi cu un discurso di Minister Plenipotenciario di Aruba mr. Ady Thijsen. E mandatario a cuminsa na bisa cu Arubadag a wordo teni na luna di April, mientras cu semper esaki tabata den luna di Maart. ‘Nos di Gabinete di Aruba ta asina orguyoso cu despues di cinco aña – entre otro pa motibo di Covid– porfin nos tin un Arubadag atrobe, manera cu semper nos tabata tin, cu musica, baile y cuminda crioyo.



Esaki ta realmente un manifestacion cultural unda nos Arubianonan aki na Hulanda conhuntamente cu hopi amigo di Aruba ta bin celebra nos dia, nos himno, nos bandera. Nos ta bin celebra como Arubiano, cu nos ta orguyoso cu loke Aruba a lucha pé, nos Status Aparte. Pa ta un pais autonomo den Reino Hulandes. E sentimiento ey semper a biba cerca nos tur Arubiano, aunke cu nos ta leu foi cas.’

Minister Thijsen tabata tin hopi aprecio pa tur esnan cu a haci e Arubadag 2024 posibel. En particular Bjorn Ecury di Massive Productions, Anthony Arends di Deal Entertainment y señora Nuris Dabian di Gabinete di Aruba. Thijsen: ‘Nan a acerca Gabinete di Aruba cu e deseo pa organisa e Arubadag 2024. Nos di Gabinete di Aruba a bisa OK y a añadi señora Dabian den nomber di Gabinete di Aruba na e team aki pa asisti den e organisacion a base di su experticio di añanan di organisa Arubadag. Di e manera aki nos ta duna nos Arubianonan cu ta exitoso aki na Hulanda e oportunidad pa pone nan experticio na fabor di Aruba; pa brinda boso un evento cu boso merece.’



E mandatario a sigi su discurso unda ela elabora riba e vision y maneho di Gabinete di Aruba; e cinco pilarnan unda e maneho aki ta basa riba dje. Sr. Thijsen a menciona den su discurso cu pronto lo bin cu un “Studentenraad”. ‘Esaki mester bira un cooperacion di nos tur: ministerio di Enseñansa di Aruba, Departamento di Enseñansa di Aruba, Gabinete di Aruba en especial e departamento di Enseñansa y e team di mentornan.

Esaki ta forma e cadena structura pa loke ta trata nos enseñansa, cual fundeshi ta basa riba confiansa, sosten y apoyo na otro. E instalacion di e “Studentenraad” ta bai bira parti di e structura aki na unda nos ta duna un bos (inspraak) na e studiantenan y unda nos ta traha hunto pa duna sosten, pa como meta e bienestar general di nos studiantenan. No unicamente yuda nan den nan estudio, pero tambe den nan desaroyo pa asina nan tin un bon posicion den futuro pa nan por reforsa e mercado laboral di Aruba. Nos ta hopi leu y casi cla pa instala e “Studentenraad”, na momento cu esaki tin un fundeshi fuerte y cu nos tur ta carge. Den e candena structura aki e mentornan ta hunga un rol esencial, pasobra nan ta esnan cu ta guia e studiantenan den nan estudio y desaroyo aki na Hulanda.’

Minister Thijsen a bisa di ta hopi orguyoso di e trabao duro cu tur hende a bin ta haci pa e ultimo lunanan pa pone un evento di e caliber aki, particularmente staf y personal di Gabinete di Aruba y tambe tur e artistanan cu a forma parti de e celebracion aki. Un danki grandi sr. Thijsen tabata tin pa Minister di Cultura Xiomara Maduro pa e sosten y apoyo pa nos cultura na Hulanda.

E mandatario a caba su discurso cu un quote di Scott Heiferman. ‘Esaki ta un quote cu mi ta kere fiel den dje. “If you can connect people, you can create the future”. Si bo por conecta hende, bo por crea futuro! Esaki exactamente a wordo demonstra door di Betico Croes dfm cu a conecta e pueblo door di a duna Aruba su Himno y Bandera y a crea nos futuro cu ta un pais autonomo den Reino. Un pais cu su propio gobierno, parlamento, institutonan, moneda y infrastructura. Un pais cu a sabi di desaroya su mes, hasta den momentonan dificil. E amor pa nos pais ta exigi di nos tur pa traha duro y hunto pa garantisa stabilidad, seguridad y progreso pa nos pueblo y particularmente nos future generacionnan,’ tabata palabranan di Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen na Arubadag 2024 na De Broodfabriek na Rijswijk.

Minister di Finanzas y Cultura Xiomara Maduro tambe a tene un discursonan, pa despues e programa a sigi cu un mosaico cultural, unda bou guia di un All Stars Band, diferente aspecto di cultura di Aruba a bin dilanti den forma di musica y baile; di Dera Gai, Dande te cu Carnaval. Artistanan conoci manera Jonathan Croes y Lord Cachete a duna un show tremendo pa e publico den De Broodfabriek.

Minister Plenipotenciario Ady Thijsen ta sumamente contento y orguyoso cu Gabinete di Aruba conhuntamente cu Massive Productions y Deal Entertainment a brinda nos comunidad Arubano un un bunita celebracion di Arubadag 2024.

Potret cortesia Michel Groen