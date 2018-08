Despues di calculo e ambtenaar por dicidi e si ta bay cu VUT

Sra. Lilian Croes, coordinadora di personal, ta splica tocante e proceso di meld pa vut.

E clientenan ta bay na balie y pidi un cita of nan ta wordo atendi di biaha riba nan preguntanan over di e vut. Nan lo saca un schating den e sistema unda cu ta bisa nan cuanto nan ta bay e prome aƱanan. Nan mester dicidi si nan kier bay di biaha of nan ta hiba y studia e formulario prome cu dicidi si nan ta bay tuma e vut of no. E formulario por wordo haya online tambe.

Pa haya sa mas detaye di e vut, nan por haci esaki personalmente of via telefon.

