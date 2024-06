Manera ta conoci siman pasa diahuebs 30 di mei, durante un reunion publico di Parlamento di Aruba a aproba e Ley di Privatisacion di RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a yama un Conferencia di Prensa Dialuna 2 di juni pa duna un splicacion mas amplio riba esaki y tambe riba otro temanan.



Despues di e crisis di Covid, e problema di RWZI ta e crisis mas grandi cu ta afectando Aruba. Un problema cu tawata a punto di explota pero Gobierno a haci inversionnan mientrastanto pa evita esey. Hopi prome cu Gabinete Wever-Croes, a purba yega na un solucion pa RWZI pero no a logra y awor por bisa cu alfin tin un solucion.

Prome Minister ta duna un splicacion con e proceso a cana pa yega na e solucion. E ta menciona cu tempo Gabinete Wever Croes II a sinta, Minister Ursell Arends como Minister encarga cu Naturalesa pues tambe encarga cu desperdicio, a tuma e rol importante over pa busca un solucion pa RWZI. A busca un solucion na diferente manera entre otro hasta a yega di ubica fondonan di su presupuesto pa haci un inversion di 16 miyon, cu no tawata suficiente pero si necesario pa “patch y pleister aki aya”, pero ni esey a logra e tempo ey pasobra CAft a pone presion pa baha e deficit na aña 2022. Ora cu ya a explora y a exclui tur otro opcion a yega na e conclusion cu mester privatisa e planta, pasobra Gobierno no tin e posibilidad pa un compromiso structural di tempo largo.

Di akinan e siguiente paso tawata pa explora con pa privatisa y den man di ken. Na e momento ey a haci un apelacion na Minister Glenbert Croes di Labor, Energia y Integracion y akinan sin duda apesar di tur riesgo y responsabilidad, el a yuda y asina a yega na Utilities cu a acepta e reto grandi di tuma over e planta aki di Gobierno pa percura pa drecha, amplia y traha un planta nobo y asina percura pa nunca mas Aruba lo tin un problema manera tin awendia.

Akinan a lanta un stuurgroep, consistiendo di representantenan di e tres ministerionan:

Ministerio di Asunto General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial, cu a apunta DOW y DWJZ pa e asuntonan huridico. Ministerio di Labor, Energia y Integracion cu a apunta Utilities y Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asunto di Adulto Mayor cu a apunta como lider di e stuurgroep señor Jossy Figaroa cu ya ta cu pensioen pero como un ciudadano preocupa pa e estado di RWZI a tuma e reto den beneficio di Aruba. Asina siman pasa a presenta e resultado final na Parlamento di Aruba. Prome Minister ta indica cu Gobierno a purba di keda cu RWZI y drecha esaki pero no a logra. A purba privatis’e pero den e caso aki esaki lo mester bay den mannan semi-publico, no completamente priva, pa asina por tin poco mas control y pa esaki a yega na e opcion actual.

Gabinete Wever-Croes a priminti y nos a cumpli cu RWZI y esey ta algo cu ta haci mi contento y nos lo percura tambe pa e privatisacion bay manera mester bay y lo percura cu nunca mas lo tin problema cu RWZI”, Prome Minister a remarca.