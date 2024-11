Recientemente a tuma lugar un encuentro special na Warda di Polis San Nicolas pa e despedida di Sr. Honore Eights.

Agentenan policial, personal administrativo y staf di Warda di Polis San Nicolas a prepara un mainta di koffie morgen pa despedi di Sr. Eights cu a traha 44 aña na Cuerpo Policial.

Sr. Eights no ta un persona desconoci den nos comunidad y ta un di e caranan principal y hopi conoci den San Nicolas como agente policial. Tabata na aña 1980 cu Eights a drenta Cuerpo Policial Antiyas Hulandes. Su mayornan mes no tabata sa cu ela aplica. Na momento cu ela wordo acepta ela bisa su mayornan y ta for di e momento aki t’e cu awe na 2024 ela sirbi su Pais dignamente. Eights a traha na diferente departamento tanto como polis uniforma pero tambe recherche. Gran parti di su carera ela hacie na su cas cu mas ela stima y sirbi cu ta Warda di Polis San Nicolas.

Eights a mira hopi caranan nobo bira polis como tambe a haya amigonan fiel durante su carera policial. Despues cu a fungi como planner ela asumi e responsabilidad tambe como Hefe suplente di Warda di San Nicolas. Un trayectoria largo pero bunita cu experiencianan inolvidabel pero tambe cu desafio. Eights un persona hopi stima na Warda di Polis San Nicolas, hoben y grandi a sa di traha cu Eights di cerca y ta mire como un hefe cu respet pero tambe cordialidad. Eights ta despedí di Cuerpo Policial Aruba tumando su vakantie bon mereci pa despues baha cu pensioen na Januari 2025.

Den presencia di altocomisario suplente Sra. Gordon, Mando Policial, Famia, amigonan, staf y personal di warda di Polis San Nicolas a despedí di Eights cu chiste, alegria y harimento manera cu e mes ta como persona. Tambe cu sosten di bombero y e ultimo yamada via Central di Polis e mainta a keda como un bunita dia pa bisa ayo na Sr. Eights.

Nos ta yama bo danki y sigur comunidad completo di Aruba ta agradecido na abo Sr. Eights. Hopi danki pa sirbi bo comunidad cu bo tempo, dedicacion y respet! Disfruta di bo pensioen y sigur bo por pasa bishita nos di Cuerpo Policial Aruba. Porta lo ta semper habri!