Tabata na aña 1975 cu Sr. Lake a solicita pa drenta Cuerpo Policial. E tempo ey Aruba tabata bou maneho di Antiyas Hulandes. Asina mes cu ela pasa tur prueba e no a logra drenta den e klas di 1975. Tabata e altocmisario di e tempo ey Sr. Zaandam cu a mira e potencialnan den Sr. Lake cu e mes a traha un carta di solicitud pa Sr. Lake na unda cu te dia di awe Sr. Lake ta agradecido na su persona.

Asina tambe e carera policial a cuminsa for di aña 1976 na unda Sr. Lake a forma parti di imigracion cu e tempo ey tabata bou di Cuerpo Policial su maneho. Sr. Lake mes no a para keto y su deseo tabata pa bira polis y asina tambe ela logra na aña 1980. Ela haya e oportunidad di bay scol di polis y asina tambe su carera como polis a cuminsa.

Pa Sr. Lake e miho tempo tabata na scol di polis. Na momento cu ela subi caya no a keda hopi tempo na straatdienst. Despues di un tempo cortico ela drenta departamento di recherche y aki ta unda ela keda como 15 aña. Dor cu mester a haya su promocion Sr. Lake a bolbe straatdienst na unda cu e tabata tin su propio ploeg. Sr. Lake conhuntamento cu Sr.Carlos Hodge y Sr.Luis Tromp tabata tin un di e miho ploegnan. “Trahando hunto y den bon comunicacion e trabou tabata cana sublime met eer en geweten” tabata e palabranan di Sr. Lake.

Despues di tempo Sr. Lake a sigui padilanti y a haya un chens pa drenta KZP (Kinder en Zeden Politie). Despues a bay un tempo cortico na e departamento di Narcotica pa despues ela bolbe cas y asina keda como hefe di JZP (Jeugd en Zeden Politie) pa 15 aña.

Na JZP Sr. Lake tabata sinti su mes mas yega na comunidad. Dor di haci investigacion y of duna concientisacion na comunidad pa un tema hopi imporante.

Sr. Lake ta gradici su amigonan, coleganan di antes y awor cu a sorprende Sr. Lake cu un recuerdo y tambe bunita palabranan pa recorda e bon temponan. Ta despues di 41 aña di duna servicio na comunidad Sr. Lake ta baha cu pensioen merecidamente. Un Persona di Dakota cu hopi conoce di serca pero tambe pa su funcion respeta den Cuerpo Policial.

“Haci bo best di tur manera cu ta posibel pa yuda e persona cu mester di ayudo. Pa nos cumindad nos ta traha y a nos mester dunanan e servicio. Duna respet pa bo haya respet bek y haci locual cu ley ta bisa.” Tabata e palabra nan di Sr. Lake.

