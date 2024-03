Dia 8 di maart, nos ta celebra forsa, resiliencia y logronan grandi di hende muhenan rond di mundo y na Aruba. Y e hende muhe ta sigui crea y inspira expectativanan y prepara caminda pa un futuro mas inclusivo. Gobierno di Aruba, despues di 4 aña un biaha mas tawata tin un exitoso celebracion di Hende Muhe na unda cu un sala yen di hende muhe a wordo inspira pa podera y inspira inclusion den otro hende muhe.



E mainta a wordo dirigi pa MC Thessaly Zimmerman sigui pa un cancion pa Rachel Kraaijvanger compaña riba guitara pa Zulaika Geerman cu e cantica ‘Give Thanks’. For di aki, e evento pa e mainta aki a sigui cu un programa hopi informativo cu varios oradora.Minister di Finansas y Cultura Xiomara Maduro tawata e prome oradora y a infatisa cu ta importante pa inspira otro pa ta inclui. Pero pa haci esaki, cada hende muhe mester ta inspira pa ta inclui prome y realisa cu nos tur ta inclui for di e momento cu nos dicidi esey den nos mente. E mandatario a encurasha tur hende muhe pa no limita nan mes y sigui cu curashi padilanti.Minister Maduro a termina su discurso cantando un pida di cantica di nos cantante Arubano y internacional, Jeon mientras e publico presente a compañe cu aplauso. Mientras ainda e publico tawata aplaudiendo, Jeon a haci entrada riba stage sorpresando tur presente cu e cantica Miss Dior y a pone tur hende riba pia. Esaki, Minister Maduro a expresa, tawata un bunita serenata dedica na cada hende muhe den e sala.Head of Department na Central Bureau of Statistics (CBS), Desiree Helder, a duna e resultado impresionante di un encuesta cu recien CBS a haci tocante con inclui hende muhe ta na Aruba riba diferente tereno. E resultadonan aki lo wordo publica pa CBS pronto tambe.Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den su discurso a enfatisa cu e hende muhe mester ta na mesa. Activamente. Cu compromiso y cu determinacion. Cada hende muhe mester ta consciente cu tur locual cu nos como hende muhe a logra, lo no sigui perdura si nos lag’e na casualidad, sino e ta exigi un compromiso activo di nos cada un. “Ban awe compromete nos mes, na prepara otro mucha muhenan y hende muhenan pa ora nos baha cu pensioen, of laga nos puesto, ora nos subi e lift pa baha bek, tin un rij di hende muhe y mucha muhe para cla pa subi e lift pa asumi nos posicionnan. Cu hunto cu hende hombernan por percura pa un bon balance”.E siguiente oradora, Jenny Croes, a papia riba e tema ‘Amor Propio’. Y a pidi publico pa lanta para pa haci un ehercicio di afirmacion personal. “Mi merece admiracion, respet, cuido, pordon, sanidad, y amor”. Esaki, el a enfatisa, ta cuminsa na cada un di nos. Jenny a laga hopi palabra di encurashamento pa esnan presente dunando ehempel riba su experiencianan di su mesun bida. Hende muhe, Jenny a remarca, ta apoya otro mucho mas y p’esey ta importante pa nos tin un persona femenina di confiansa den nos bida pa comparti emocionnan, problemanan y cualkier otro experiencia di bida.Durante e programa tawata tin 2 pannel discussion cu participacion di muhenan hoben y profesional. Tambe a wordo presenta diferente video informativo y un video hopi emocional di Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray, Determinacion den cua el conta su storia di su lucha cu un malesa auto-inmunologico y e determinacion cu e tawata tin pa surpasa retonan di e malesa na momentonan mas crucial di su malesa.

Prome Minister a presenta tambe e Comision Contra Violencia Domestico y a gradeci nan pa e trabounan cu nan ta haci. E mainta di celebracion a cera cu e entretenimento musical di e percusionista, Jennifer Van der Biezen.

Prome Minister ta gradici tur hende muhe y algun hende homber cu tawata presente pa celebra e dia importante aki mundialmente, unda ta duna honor na e balor y logronan di hende muhe. Feliz Dia di Hende Muhe. E celebracion di Hende Muhe a surpasa tur expectativa un biaha mas.