Recientemente a tuma luga un encuentro cu mayornan ‘oudersdag’ di e hobennan di SVT cu ta na Kazerne Savaneta. Aki e cursistanan a haya oportunidad di topa bek cu nan famia despues di tres siman largo di entrenamento.
E hobennan, cu cansancio extremo, mirando e reto grandi cu nan a pasa den mondi y algun cu moral un poco abao y curpa kibra, cu cara den laira a topa cu nan mayonan despues di tres siman. E encuentro aki ta yuda e hobenan subi e moral bek cu den hopi caso ta bay perdi despues di ta algun tempo pafo di nan comfort zone.
E diferente gruponan (tent kamp) cu cada un, nan propio obstaculonan pa surpasa, a demostra nan lidernan cu nan tin perserverancia y ta determina pa haci un bon trabao. Despues di e prome 3 simannan, un solo persona so a cay afo, cual ta un logro riba su mes.
Despues di topa cu mayornan, e cursistanan por a bay cas pa fin di siman. Ta spera nan bek diadomingo pa asina continua cu e curso/trayecto.
Coordinadora di SVT, Jessica Ras, tambe a indica di ta contento cu e progreso cu a mira te cu awo. Bishita di famia, pareha, mayornan ta importante. A haya chens di mira presentacion di e cursistanan, di tur locual nan a siña te cu awo. Ademas di esey, e team di SVT di su banda tambe a duna e mayornan tur informacion relaciona cu nan yiunan. Kico a tuma luga caba, locual cu falta y locual cu por expect di e dianan venidero.
Coordinadoa Ras a indica cu mesun importante ta e sosten di e mayornan durante e proceso. Lo indica na cada un kico ta desea/spera di nan parti tambe. Por mira cambio positivo caba den e cursistanan y e mirada orguyoso di tanto e hoben como e mayornan.
“E ta un logro grandi, pa mira cu a logra finalisa e prome trayecto aki”.
E prome tres simannan aki ta esun di mas difici, tin cu custuma cu e sistema militar, cual no ta uno facil. Na comienso a ricibi 25 inscripcion, despues di seleccion a prepara pa cuminsa cu 21 hoben, pero lamentablemente tres di nan a hala atras y despues di tres siman tin 1 hoben cu no a desea di continua.