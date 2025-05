Recientemente Cuerpo Policial Aruba a organisa un mainta di despedida di sorpresa pa sra. Getrude Hassell mihor conoce como “Trudy”. Bou invitacion di altocomisario Arnhem, famia, coleganan y mando policial tabata presente pa duna honor, reconoce como tambe duna e ultimo yamada di despedida na sra. Trudy cu a baha cu pensioen.

INSPIRACION

Tabata for di 9 aña caba cu sra. Trudy a keda impreciona pa e trabou di Polis y tabata tin asina hopi gana, cu Polis e kier bira. Pero na e edad hopi jong como tambe e epoca ey un Polis femenino no tabata mucho aprecia. Su famia mes a keda den shock ora cu ela bisa su mayornan cu e kier bira Polis, pero su mayornan a bise cu NO. Tabata un momento no agradabel pero nunca e la “give up” su soño.

Tabata na e edad di 34 aña cu sra. Trudy a bira Polis. Ela drenta Scol di Polis na aña 1994. Tabata bou di inspiracion y bon conseho di ex altocomisario sr. Alwin Nectar, cu sra. Trudy a sigui su curason y a bay Hulanda studia na Academia Policial na Appeldoorn pa asina termina su estudio na aña 1999 cu exito y bolbe bek Aruba na unda ela tabata e prome hende muhe cu a bira Comisario di Polis. “E no tabata facil pa ta e prome hende muhe Comisario, pero mi a logra convence tur e cabayeronan cu mi por!”. Tabata palabranan di sra. Trudy hopi orguyoso.

NOMBRACION

Despues cu sra. Trudy a wordo nombra pa Comisario di Polis Uniforma pa ex Minister Rudy Croes na aña 2003, sra. Trudy a cuminsa traha mesora pa trece su vision padilanti. Cu su pensamento y meta pa Aruba ta sigur, sra. Trudy a logra a pesar cu tabata tin reto su dilanti. “Mi ta hopi orguyoso dimi coleganan cu a apoyami pero tambe a haci un tremendo trabou duramente mi trayectoria”. Mi a biba cu coleganan uniforma dor di subi riba caya hunto cu nan pa compronde nan trabou y tambe pa haci e cambio cu mester haci. Dor di ta riba caya sra. Trudy a compronde mihor e parti di Polis Uniforma y tambe e coleganan tabata compronde su punto di bista.

TRAYECTORA

“mi ta gradici tur persona cu a cana cu mi durante mi trayectoria policial, danki na boso tur!.” Sra. Trudy ta mira bek un trayectoria policial satisfecho di por a contribui pa haci un Aruba mas sigur. Cu un caracter fuerte y dicidido manera cu sra. Trudy mes a expresa ela sigui traha na bienestar di tur.

MENSAHE

Sra. Trudy den su ultimo mensahe kier a pone enfasis riba algun punto pa nos comunidad pero tambe pa e agentenan policial. Pa Sra. Trudy e ta importante pa nos comunidad por compronde e trabou di un Polis cu no ta tur ora ta facil y e por trece confusion. Pero ta importante pa comunidad compronde cu Polis ta traha pa pueblo pa su seguridad. Den union, Polis y comunidad nos por logra un Aruba mas sigur.

“Mi ta gradici tur e agente policialnan pa nan sosten. Tabata un honor pa mi di a traha pa Cuerpo Policial Aruba y pa ta band’i boso. Danki pa permitimi di ta boso Comisario di Polis Uniforma pa 22 aña.” Tabata palabranan di sra.Trudy hopi emociona pa su ultimo encuentro oficial cu Cuerpo Policial.

RECONOCE

Altocomisario Arnhem semper su vision ta pa duna honor y aprecio pa e agente policialnan cu ta y a dedica nan bida pa Cuerpo Policial Aruba na bida. Pa e ocasion aki a organisa un evento ameno pa gradici sra. Trudy pa su tempo y dedicacion na KPA. Sra. Trudy a haya un sorpresa di altocomisario como tambe a dune un aprecio di honor cu un plakkaat pa su servicio duna. Tambe a felicite ariba su hacimento di aña.

Como tradicion a haci un yamada di despedida oficial via e portofon policial pa sra. Trudy. Di e forma aki bou zwaailicht y sirena altocomisario Arnhem a compaña sra. Trudy pafor di e Centro di Husticia Santa Cruz pa asina dun’e su ultimo ayo oficial na Cuerpo Policial Aruba.

Altocomisario Arnhem ta orguyoso di sra. Trudy pa tur locual ela haci y significa pa e cuerpo. Nos ta yama danki na sra. Trudy y sigur honre na bida pa su trabou desplega pa Pais Aruba. Gosa di bo pensioen bon mereci y semper nos portanan ta habri pa cualkier conseho of bishita. Danki Comisario Trudy Hassel!