Diasabra dia 30 di Augustus, na cede di MEP, partido MEP hunto cu su sostenedornan a rindi homenahe na señor Ady Thijsen. Lider di partido Evelyn Wever-Croes a expresa cu Ady no solamente tabata un candidato riba lista di MEP, sino e ta un bon politico, un bon amigo y un bon compañero di partido.

Despues di a sirbi su pais dignamente pa 20 aña como politico, señor Thijsen ta retira poniendo asina un punto na final na su carera poltico. Den su discurso, lider di partido a bisa sr Thijsen pa no pone un punto sino un coma, pa asina partido MEP por sigui conta cu su experiencia, consehonan y sosten cu semper tabata di gran ayudo.

Señor Thijsen durante e añanan como representante di pueblo a sirbi Aruba den varios posicion. E tabata presidente di Parlamento, parlamentario, lider di fraccion, representante di Aruba na Union Europeo, y Minister Plenipotenciario na Hulanda. Tur trabou cu señor Thijsen a haci, el a haci cu dignidad, sirbiendo Aruba pa bon.

“Mi tabata tin e honor di ta presente e dia cu el a wordo presenta como Minister Plenipotenciario na Hulanda y mi tabata tey dia cu el a tuma despedida tambe. Mi ta hopi impreciona di e “netwerk” cu señor Thijsen a laga atras, paso no solamente el a sera relacionnan importante pero el a crea un brug pa Aruba.

E ta di lamenta cu awe ainda no tin un Minister Plenipotenciario na Hulanda paso e ta haci Aruba daño. Pero esaki ta e escohencia di e Gobierno actual. Ady a haci un bunita trabou pa Aruba, y p’esey e famia di MEP a bin hunto pa gradici’e y pa dun’e e honor cu el merece. Un biaha mas Ady, danki pa a sirbi nos partido, y danki pa a sirbi Aruba” Lider di partido a expresa.