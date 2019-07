Despues di 10 aña por fin ROP 2019 ta efectua!

Diahuebs 18 juli despues di Gobernador, Minister encarga cu Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Ouber a firma e ley cual kiermen cu oficialmente Aruba tin un Plan di Desaroyo Teritorial / ROP vigente pa añanan 2019-2029.

Proceso

E proceso ta uno cual a duna hopi publicidad cu colaboracion di expertonan di Advies Bureau RHO, a reuni cu hopi stakeholders na diferente ocasion, NGOs, diferente consulta cu comunidad y conseho di diferente comision entre otro.

Minister Oduber a splica cu durante e 10 añanan anterior, apesar cu tabatin un ROP, no a percura pa comunidad haya e informacion debido y educacion di kico por y kico no por den e ROP. Contrario na esaki, pa ROP 2019 Gobierno a cana e caminda di conscientisacion den comunidad den forma extenso! Por mira esaki refleha bek den e cantidad di riba 130 zienswijze cu a wordo entrega. Compara cu rond di 10 cu a wordo entrega pa ROP 2009. Algo cu por observa tambe ta cu anteriormente no a pone accento debido na e respet cu mester tin pa ROP. Hopi biaha esaki tabatin di haber cu no tabata consciente di locual e ROP ta encera, y a hinca e propio ciudadano y departamentonan di Gobierno den problema.

Esaki ta un gran noticia pasobra despues di mas di 10 aña Aruba lo tin un plan di desaroyo teritorial cual ta bay dicta nos futuro den forma di crea balansa entre desaroyo infrastructural y salvaguardia nos naturalesa y medio ambiente.

