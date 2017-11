Despues 4 luna MEP hunto cu POR y RED a pidi reunion urgente encuanto Hospital

Mervin Wyatt-Ras den conferencia di prensa diahuebs ta indica cu en vez cu MEP- POR – RED ta forma gobierno nan ta yama reunion pa kita hende fo’i trabou y pa purba stop proyecto di Hospital. Esaki despues di 4 luna cu un carta di minister di Salud a ser manda pa informa Parlamento encuanto Hospital.

Wyatt-Ras ta trece padilanti cu e proyecto di renobacion y construccion di Hospital ta data di basta aña. Na januari 2013 pa medio di un ley cu a ser trata den Parlamento a duna apoderacion pa haci e trabounan. Na diferente ocasion tanto Hunta di Directiva di Hospital como e.o. SOGA a duna presentacion na Parlamento tocante aspectonan tanto financiero como di infrastructura, servicio y cuido.

Na juni di e anja aki un carta a drenta Parlamento dirigi na e comision encarga cu Asuntonan Social y Salubridad cu e peticion pa minister di Salubridad duna informacion na e comision tocante desaroyonan rond di Hospital. Dia 12 di October a drenta un otro carta dirigi na Presidente di Parlamento cu e peticion pa informa Parlamento tocante e ultimo desaroyonan. Den e carta aki ta splica cu e huur di e edificion lo subi cu 417.OOO florin pa luna. A base di art. 2 inciso 3 di e ley pasa den Parlamento dia 17 di januari 2013 gobierno pues ta cumpli cu su deber di informa Parlamento. Den e ley aki ta apodera gobierno pa entre otro adapta e huur anualmente.

Den e Reunion di Comision central yama dia 20 di october e presidente di e comision encarga cu Asuntonan Social y Salubridad kier a impedi pa trata e carta di dia 12 di october den dicho reunion y a sali na cla cu e presidente di e Comision ey riba su mes, sin consulta cu su comision ni cu su vice-voorzitter di su Comision, pa no reuni cu minister. Esaki, segun Wyatt-Ras no ta cuadra cu procedura di trata cu documentonan cu drenta Parlamento. Aki lo mester a trata e carta di minister di juni y duna conseho por escrito na Centrale Commissie pa ser trata y manda pa minister. Esaki e sra. en cuestion no a haci.

Na final di e reunion di Comision Central e presidente di Parlamento a laga e oportunidad habri pa miembronan por haci pregunta y duna comentarionan y hasta a duna oportunidad pa nan haci esaki por escrito y a fiha un deadline pa e dialuna siguiente pa entrega esakinan.

Con stranjo cu esaki por zona e presidente di e comision despues di no kier yama reunion pa haya informacion a dicidi toch di manda pregunta pa minister. Wyatt-Ras ta trece padilanti cu e mescos cu otro miembronan di Parlamento a sigui e proceso di construccion y renobacion di hospital na un manera critico y e minister semper a bin splica ora a yama pa haci esaki. Ta incomprendibel con awor despues di 4 luna cu a ricibi e peticion di minister pa duna splicasion e fraccionnan a lanta foi soño y ta pidi reunion publico. Wyatt-Ras ta spera cu nan lo ta mas diligente cu interes di pueblo, pashentnan y trahadonan di hospital cu por cierto ta masha contento cu nan por a cuminsa traha den un parti nobo pa atende pashentnan. Wyatt-Ras ta manda palabra di felicitacion pa nan.