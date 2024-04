E siman aki a tuma na un manera impresionante despedida di Ben King, door di su famia, fellow K’ di Kiwanis Club of Palm Beach, miembronan di e directiva di Neptali Henriquez Park, amigonan, ex-coleganan, bisiñanan y conocirnan.

Na 1992 Ben King, conoci como Ben Vocking te na 2004, a muda di Hulanda pa Aruba cu su famia riba peticion di gobierno di Aruba (na Hulanda) den cuadro di ‘technische bijstand’ pa e prison nobo, esta KIA.

E la bin como consehero y dentro di tres luna e la keda nombra como director suplente. Aki e la traha cu ‘cuerpo y alma’ pa realisa e reorganisacion. Despues di 10 aña manehando KIA, el a haya oportunidad pa traha na Directie Openbare Orde en Veiligheid pa traha riba e tereno huridico di e sistema penitenciario. Lamentablemente, den su ultimo simannan di trabou na KIA, Ben a ser agredi pa un detenido ora e la bay participa un castigo na e detenido. Ben a ser maltrata gravemente y a bay para te den Cuido Intensivo.



Despues di seis luna Ben a recupera suficiente pa e por a cuminsa traha bek. E procurador general di Ministerio Publico a pidi Ben pa traha cu nan. Ben a traha den e funcion di ‘hoofd stafbureau’. Aki Ben a traha mas di dies aña, te ora e la baha cu pension na 2012.

Prome cu Ben King a bin Aruba na 1992 ya e tabatin un carera impresionante. E la cuminsa na 1966 como “adelborst” den e cuerpo di mariniers na e ‘Koninklijk Instituut voor de Marine’ (KIM). Dentro di e korps e la suigi diferente estudio: commando en parachutisten opleiding, duikopleiding, opleiding tot Forward Aircontroller, opleiding tot Flightdeckofficer, un berg opleiding, un ski opleiding. E la traha den diferente funcion den diferente pais, manera Noruega, Malta, Sardinie, Merca y Azoren.



El a nabega pa diferente periodo y tabata staciona na Curaçao di 1976-1978. Na Curacao el a fungi como comandante, polis militar y alabes ayundante suplente di gobernador na Fort Amsterdam. E la bandona e korps na 1980 como ‘Kapitein der mariniers’ despues di un carera impresionante di 14 aña. Ben King a scohe despues pa traha den e sistema penitenciario. Ben a bira director adhunto di Huis van Bewaring de Schans y despues director di Huis van Bewaring De Weg. Tur dos ta pertenece na Penitentiare Inrichting Over-Amstel. Den boca di pueblo conoci Bijlmerbajes den Amsterdam. Aki Ben a labora pa 12 aña.

Ben a dedica tur su tempo liber na su yuinan y nietonan. Tambe na e muchanan di Aruba via di Kiwanis Club of Palm Beach y Neptali Henriquez Park. Manera e mes ta bisa ‘’Aruba a bira su di dos patria si no ta e prome’’. E tabata tin un aprecio grandi pa e hendenan, e cultura y e naturalesa di Aruba. Di 2012 te 2024 e tabata miembro di directiva di Neptali Henriquez Park. El a fungi como presidente di e directiva aki pa mas di 10 aña. Bou di su maneho e park a bira un di e speeltuinnan di mas bunita den Caribe.

E tabata 23 aña miembro activo di Kiwanis Club of Palm Beach. E la fungi como secretario pa hopi aña y como presidente di 2013 pa 2014. Pa hopi aña el a dirigi e programa “Terrific Kids” di Kiwanis. Actualmente e programa ta activo na tres scol.

Ben tabata un miembro ferviente di e famia di Kiwanis. E tabata conoci pa su dedicacion pa trabou boluntario. Su aporte na Kiwanis Club of Palm Beach y e comunidad, tabata inmenso y lo laga un impacto permanente y lo ser sinti pa hopi aña. Su herencia di sinceridad, altruismo, modestia y resiliencia lo inspira hopi hende.

Cu Ben King sosega na paz.