Internacional: E restonan mortal di Rubby Pérez a yega riba e mainta di diaranson, 10 di aprel 2024, na Teatro Nacional Eduardo Brito, caminda ta tene sirbishinan di entiero pa asina e pueblo Dominicano por a despedi di e cantante iconico di merengue.

For di 10:00 a.m. pa 4:00 p.m. fanaticonan y amigonan por rindi homenahe na “The Loudest Voice of Merengue.” Pa 5:00 p.m., e entiero cristian ta programa pa tuma luga na Santana di Puerta del Cielo.

E entiero di “E voz di mas fuerte di merengue”, recorda pa canticanan manera “Volveré”,

Juan Luis Guerra devasta durante e entiero di Rubby Pérez.