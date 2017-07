“Despacito” ta e cancion mas reproduci riba streaming den historia

LOS ANGELES – E cancion Despacito, di e Portoriqueño Luis Fonsi, cu e colaboracion di su compatriota Daddy Yankee, a converti den e tema mas reproduci di histroia atrabes di e plataformanan di streaming (emision online), di acuerdo cu e datonan facilita pa e cas discografico Universal.

E tema original y e remix di e Canades Justin Bieber, a supera di manera conhunto e 4600 miyon di reproduccion den e diferente servicionan di streaming rond mundo, e compania a sigura den un comunicado divulga dialuna. Segun Universal, e marca aki a laga atras e cancion di Bieber, Sorry, cu 4380 miyon di reproduccion. Despacito tambe ta suma mas di 2600 miyon di visualisacion riba YouTube den poco luna, pa cual hopi ta calcula cu e lo bay tambe cu e torno di e video mas mira di historia di e portal: desde algun dia pasa, e record a pertenece na e cancion See You Again di Wiz Khalifa, cu 2934 miyon di visualisacion, cu a delanta Gangnam Style, di e Zuid Koreano PSY, cu a keda pa awor aki den 2904 miyon.

“E streaming ta un conector pa e publiconan rond mundo y a yuda pa mi musica alcansa cada skina di e planeta. E ta berdadaeramente un honor cu Despacito ta awo e cancion mas reproduci riba streming di historia,” Fonsi a afirma.

E consehero delegado di Universal Music Group, Lucian Grainge, a bisa cu Luis Fonsi, “ya tin e cancion mas indiscutibel y grandi di aña.” “E Streaming a habri e psobilidad pa un cancion cu un ritmo diferente, di un cultura diferente y den un idioma diferente converti den un exito gigantesco rond mundo,” e directivo a añadi. Despacito ta un hit cu ta sigui arasa den discotecanan rond mundo, a converti e aña aki tambe, den e prome cancion na Spaño den alcansa e number uno riba e lista Hot 100 di Billboard na Merca desde e tema Macarena, di e duo Spaño Los del Rio, na 1996.

Fuente: www.elpais.com