Desiree a basha abou, mientras cu e Minister Gerlien a desmenti cu no tabatin problema.. Tur keshi ta sali cu su tempo.
Den siman den parlamento di Aruba, Fraccion di AVP, y Futuro a vota Contra pero exclui Mike de Meza, MEP y PPA Otmar a vota Pro pa un mocion pa sra Desiree Croes haya e oportunidad pa bay Hulanda bira Gev Min.
Maske ta di spera cu partido AVP y Futuro menos De Meza cu lo vota contra Desiree. Tin un guera cu e minister actual cu ta Gerlien no gusta Desiree y Desiree durante un live a papia e berdad.
Sra Desiree a bay live diahuebs anochi y a bisa cu si en ta ekiboca cu na 2022 el a tuma decision di retira foi AVP na Maart debi cu ne momento ey tabatin yen problema e.o Rycon cu a duna comentario contra un tema cu tabata importante pa su persona e LGBT y sra Desiree a bisa cu esaki tabata suficiente y a soporta hopi y a manda su mail y retira di e partido. Durante dia despues a haya bishita di Gerlien Croes y den tres ora a bin pa papia fula tera si Desiree tambe kier bay cune foi e partido.
Pero Desiree a bay pa algo importante nada di un partido nobo y mester respeta derecho humano. Gerlien a bisa Desiree su dolor cu e tin den partido y a scucha y a dune conseho kico si y no por haci. Dos siman despues Desiree a haya invitacion na cas di partido unda esaki ta pa e bin den partijraad y Desiree a contesta di biaha cu e no lo bin pasobra e no ta miembro mas y a retira, pero a pidie pa bira miembro bek pasobra tabata importante debi cu tabatin un grupo cu lo kier saca Benny Sevinger. Desiree a bisa cu si bo ta mi friend mi ta bay guera pabo y ora nan a bise esei e ta bin di biaha y e no por acepta esaki y sin pensa ni puntra cu kende.
Despues a tende cu ta Rycon a lansa e proposicion pa saca Benny foi partido y pa su gran sorpresa a bin dilanti y e no tabata sa mes cu tabatin problema cu Gerlien den partido.
Gerlien a lanta grita Mike Eman masha duro den Cas di Partido AVP y tur hende a keda keto
E momento ey Gerlien a lanta grita Mike Eman masha duro mes y tabatin mas cu 60 hende presente y tur hende a keda keto, tur hende a tende grita y a keda keto, ami no ta un hende cu mi ta haya ta bon y ta un falta di respet, bo ta hayami ta lanta mi mayornan a siñami respet y si nos ta sinti algo cu mester wordo bisa a keda bisa nechi mi no a perde voz ni papia ningun palabra malo, Desiree a pidi Gerlien pa respeta Mike Eman su cabeinan shinishi, ta palabranan exacto cu ma usa despues Gerlien a bise kico ami lo haya si tin reunionnan den fraccion tras di bo lomba y boso ta para, Desiree a bisa cu e pregunta ey e ta hacie na hende robes, ya cu ami pa hopi aña a para miso y si bo tin para den lucha boso bo no mester hende para bo tras.
Desiree a yama Gerlien Lange Tenen
E palabra exacto cu ma usa ta bo tin Lange tenen, no faltaba mas tabata palabra di Desiree, e unico cos cu ma bisa y e reunion a bay fastioso, yoramento, temblamento di man y nada bunita. Ami a sali pafo ma dune un man. Mi gran sorpresa cu hende a bin bisami despues cu ta wordo papia cu ami a sake foi partido. Si bo tin e palabra ridiculo den un woordenboek y geval ey ta yega ne palabra ridiculo.
Durante e live Desiree a sigui papia.
E lider di partido awe no ta defendemi, Desiree a bisa cu mi a defende varios hende ey den cu no ta ey den, y mi no mester pa bo defendemi ami semper a para mi mes y defende mi mes, mi no mester homber pa defendemi mi tabatin mester un muhe pa defendemi, mi ta defende mi mes mi no mester yora cu nan no a invitami pa un reunion.
Un mocion cu MEP a traha Endy a traha, y pa AVP a bay contra, AVP por a yamami, debi cu ami tabata consehero pa basta tempo pe fraccion y den un rato bo ta yama y bisa cu esaki ta bay over dibo y ta mustra cu a haya opdracht y ta sigui e opdracht, ami den parlamento nunca ma traha cu opdracht Desiree a bisa, pero esaki tabata diferente, nan tin miedo di perde e stoel. Pero hopi bon hunga Evelyn, Desiree a bisa.
Desiree a manda un gradicimento na Mike de Meza cu a vota sin haya opdracht el a vota cu su curason y Mike de Meza conocemi hopi bon, y lastima e damanan den fraccion cu semper ma para pa nan principalmente pe damasnan den AVp ora ma pidi pa dunanan mihor number y ma wordo gestraaf pa esei.
E votacion contra su persona ta wega politico e ta bay pa falta di transparencia y falti respet kico ta costabo un telefon. Ami a para tras di coleganan contra lider di partido y esaki a salimi semper caro, it’s is what it is.
Mi nunca a keda maltrata, y ningun homber a batimi, ni envolvi cu falsificacion
Casi na final Desiree a bisa pa boso no bay kere cu ma mata, ma horta, ma falsifica diploma, mi casa tabatin arma y tabata bende droga, Desiree a haci algun zonido y bisa NO nada di e cosnan ey no a pasa den mi bida, mi no tabata un muhe abusa y ni tabatin pareha cu ta batimi y tabatin pareha cu mi ta bati y mi NO a horta nunca, y ni haci nada cu no por mira luz di dia. E unico cos cu ma haci ta defende un persona y para pa un falta di respet y un biaha mas 70% minimo presente den cas di partido na 2022 a bisami danki pa papia loke cu nan ta pensa y esei te cambio.
Parlamentarionan cu miedo di perde stoel, Gobierno no ta haciendo nada
E gobierno ey no lo bay ni dilanti ni patras, nan tin miedo di loke ta bay pasa, miedo di perde nan stoel, splica kico ta pasando awor aki den e 7 luna aki. E ta jammer, asina Desiree Croes a menciona. Un live cu a hala atencion di comunidad.
Mi tabatin hopi animo pe trabou
Ora tur e cos aki di GevMin a cuminsa mi tabatin hopi animo pa haci e trabou, tur hende sa cu mi tabata docente, mi ta abogado, y tabata director di Arubahuis, Parlamentario y mi tin conocimento amplio di politica y Hulanda y mi tin hopi contacto y mi por conta varios miembronan di tweede kamer y burgermesteer y tabata un bon netwerk. Tur cos ta pasa pa un motibo, y ta bon motibo cu ma keda Aruba y cu esei a pasa tambe y na final tur cos ta pasa pa un razon.
Hinke posicion unda cu ta grandi fini fini manda pa esun cu odie
Desiree a bisa na final mi no t’ey bisa unda bo por hinca e funcion ey, unda bo por hinke ta hopi grandi y tin hopi luga pa hinke, y asina Desiree a manda saludos y tabata un LIVE cu hopi hende a sigui y a sostene su persona.