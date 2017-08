Deseonan di un aña escolar yena cu energia y positivismo pa Aruba

Cu comienso di e aña escolar nobo, Sra. Arends – Reyes ta contento cu tur mucha, hoben y docentenan por a disfruta di un vacacion bon mereci. Sigur un vacacion necesario pa asina tur docente y hobennan por recarga e energia y animo pa un aña escolar nobo y sigur cu yen di desaroyonan y lesnan nobo. Ta di spera cu tur hoben como tanto docentenan cuminsa e aña escolar cu hopi animo, motivacion, energia positivo y cu un mente fresco pa asina por duna y ricibi lo mihor.

Saliendo for di e punto di bista cu un docente ta haci e diferencia den nos Enseñansa, sra Arends-Reyes ta di opinion cu un pais por tin e materialnan di mas sofistica y mas nobo pero, si e docente no ta haci su trabou cu dedicacion, comprension y amor, e alumno no lo ser inspira ni motiva pa cumpli cu su debernan como studiante. P’esey nos docentenan ta asina importante pasobra nan ta e mamanan como e tatanan na scol. Nan ta e persona responsabel di guia nos alumnonan den e mihor caminda. Cabesantenan tambe tin un rol sumamente importante den e aspecto di calidad di nan scol y e bienestar di su personal y alumnonan. Mi ta desea tur docente y cabesante, tur clase di exito, animo y tambe pa nan sigui inculca sabiduria den nos futuro generacion. Tambe na tur alumno, “mi mensahe ta pa probecha di boso tempo na scol pa haci esaki lo maximo esfuerso pa resalta. Esaki ta solamente beneficia abo. Corda semper den mente, ningun hende por kita e documento cu yama ‘diploma’ for dibo. Algo di sumo balor cu lo hibabo camindanan leu den futuro. Na tur e alumnonan hopi exito! Exito ta cuminsa for di e prome dia na scol. Ta na abo como studiante pa traha duro pa na final bo disfruta di bo resultadonan positivo. Bo futuro ta den bo man.”