Deseo pa bira maestro? Hacie!

Cuminsando e biahe pa un aventura nobo y grandi, nunca ta parce di bin sin temor. E riesgo di trata di tin exito den algo nobo ta mescla cu presion di hacie bon y sinti comodo. E sentimento aki ta masha normal. Pakico? Pasobra bo ta bay drenta un etapa cu bo no ta familiar cu ne, un etapa cu lo trece experiencia nobo y sigur cu lo tin su reto cu ne.

Rocalia Lampe, ta studiante di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario y actualmente ta den e fase di finalisacion di su estudio. Cu hopi esfuerso y perserverancia Rocalia ta den proceso di cumpli cu su deseo di bira maestra di scol. Awe e kier encurasha tur persona cu ta desea di bira maestro, pa hacie!

Rocalia su soño di mas grandi ta pa bira maestra di scol primario. Na momento cu el a haya sa cu el a logra pasa e test di admision y cu e ta un studiante oficial na IPA, e tabata sa cu su futuro ta depende di dje mes: “Mi tabata sa di e momento ey cu awo ta cuestion di traha duro pa logra mi meta, e porta ta habri, t’ami mester lucha awo. Enfoca riba e estudio, e profesion y no laga e peso di e estudio spanta mi”.

Cerca Rocalia sentimento di miedo y/of presion no a domina, pero un curiosidad enorme ta loke a presenta. Rocalia a sa di tin un actitud activo y a tuma contacto cu su amistadnan cu tabata na IPA caba p’asina prepara pa su etapa nobo: “Mi tabata hiba combersacionnan casual cu mi amiganan p’asina mi haya un bista general di loke ta spera mi pa e cuater añanan binidero. Tambe pa mi ricibi ‘tips and tricks’ pa ora cu mi cuminsa cu mi estudio na IPA”.

Durante su estudio tin dos ingrediente clave cu a mantene e focus di Rocalia firme. E prome ta planificacion. Segun Rocalia planificacion ta super importante p’asina bo structura e momento cu bo ta dedica na bo estudio, tempo cu bo ta dedica na bo famia y bo ciudo propio. E ta opina cu tempo pa relaha mentalmente y fisicamente ta yuda bo yega na miho resultado.

E di dos ta e pensamento positivo. Esaki ta algo cu Rocalia a siña for di su mama y famia. Pues, ta un habilidad cu el a crece cu ne y a keda practica. Rocalia ta bisa: “Na caminda pa nos meta, nos ta encontra diferente reto, un mas dificil cu otro y IPA sigur no ta un exepcion. Nos tin e poder pa maneha esaki. Sea bo ta wak e como un ‘stepping stone’ of bo ta lag’e kibra bo. Ami semper a scoge pa e prome y abo?”.

Rocalia ta termina bisando: “Nunca lubida e rason dicon na prome instante bo a scoge pa inicia bo estudio na IPA.”

Bo tin deseo pa bira maestro of tin duda? Mane’ Rocalia a bisa: Hacie! Inscripcion pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario ta cera dia 12 di februari 2021. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2021-2022. Tene na cuenta cu solamente studiante den examenklas of graduado di havo, vwo of mbo nivel 4 por inscribi. Esaki pa motibo cu inscripcion pa e 21+Toets a cera caba for di 12 di november 2020, pues no ta posibel mas pa inscribi pa 21+ Toets pa aña academico 2021-2022.

Pa inscribi bishita e website www.ipaaruba.com, bay na aanmelden y scoge pa beroepstest. Riba e pagina aki lo bo haya informacion general di beroepstest. Tambe instruccion pa loke ta trata procedura di inscripcion cu lo tuma luga online. Tuma tempo pa lesa e informacion, pasobra esaki ta sumamente importante pa por facilita e proceso di inscripcion y preparacion pa haci beroepstest.

Pa mas informacion tambe por bishita nos website www.ipaaruba.com y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

