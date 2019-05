Deseo di pueblo ta pa haya un solucion rapido y efectivo, pa stop tur eabusonan cu ta tumando lugar na nos muchanan

Durante conferencia di prensa di siman pasa, parlamentario Sue-Ann Ras a indica cu e ta

bezig cu investigacion y analisis tocante e posibilidadnan pa cambia e ley pa e personanan, cu

a yega di haya condena di un huez, pa loke ta trata abuso di mucha como tambe e crimennan di impacto halto, no mag di traha den niun forma cu mucha mas.

“Mi ta uni mi mes na e deseo di pueblo, pa haya un solucion rapido y efectivo, pa stop tur e

abusonan cu ta tumando lugar, specialmente na esunnan cu ta mas vunerabel, esta nos

muchanan. Cambia ley tin su proceso y si nos kier p’e algo efectivo y duradero, ta implica cu

mester haci algun analisis y investigacion. Y netamente esey mi ta bezig cu ne”, Ras a

expresa.

DOS CAMBIO

E prome cambio cu e parlamentario ta trahando riba dje ta, cu e kier duna huez e posibilidad,

pa ora e determina e straf di e personanan cu a comete abuso di mucha, e ta prohibi tambe pa eherce cualkier funcion cu ta encera traha cu mucha/hoben. “Mi ta den e proceso awor pa

agrega esaki den e buki di ley di codigo penal (strafrecht) como un straf adicional”.

Banda di esaki, Ras kier cambia e ley (Landsverordening op de justitiele documentatie en op

de verklaringen omtrent het gedrag) tambe cu ta regla e carta di bon conducta (verklaring van goed gedrag). Ras kier hacie un rekisito obligatorio pa e personanan cu lo traha cu mucha, por ehempel: docente, boluntario na un fundacion, team di deporte, etc. E ley lo regla cu na momento un persona ta traha cu mucha/hoben, e mester entrega un carta di bon conducta, prome cu nan traha cu mucha/hoben. “Mi a keda asombra pa scucha varios instancia indica, cu nan a topa tipo di problema asina, unda cu persona cu a comete abuso di mucha (zedendelicten) of crimen di impacto halto, ta haya oportunidad di un manera of otro, pa eherce cierto funcion di confiansa y den circulo di mucha y despues toch ta resulta di tin

problema cu e personanan aki. Mi no sa con e lo bin na vigor ainda, si e lo bira un ‘verklaring

omtrent gedrag speciaal’ of si e lo cay bou di e ‘verklaring omtrent gedrag’ cu tin actual. Pero

e idea ta cu esaki lo trece cambio tambe den e termino cu e ‘strafblad’ ta keda balido, unda

mi lo aumenta e periodo di 5 aña, pa 10 of mas”, Ras a sigui splica.

IDEA NOBO

Como cu esaki ta un idea nobo, ainda no tin claridad, si e lo bira un ley special, unda e ta bira

un rekisito obligatorio, pa tur compania, instancia, fundacion, cu ta traha cu mucha, mester

tene cuenta cu e declaracion aki, of si mester haci cambio riba diferente ley, pa e bira

realidad. “Pero por ta sigur, cu ta haciendo lo maximo, pa por pone un stop riba tur e

abusonan aki y si ta mediante ley entre otro, ta duna espacio pa hacie, mi lo percura pa

ahusta, adapta of implementa e leynan necesario pa salvaguardia nos muchanan/hobennan”,

Ras a finalisa bisando.

