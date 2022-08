Desde 1997 Aruba ta presente den e mercado di Reino Uni. Mientras historicamente Hulanda semper tawata e mercado principal di Aruba na Europa, den e ultimo añanan prome cu pandemia, Reino Uni a bira e di dos mercado mas grandi pa Aruba den Europa.

Cu trabao duro, den colaboracion cu Ministerio di turismo, AAA, y AHATA a haci di e mercado aki e di dos mas fuerte na Europa. For di basta aña a bin ta traha tambe riba un conexion directo for di Reino Uni pa Aruba, banda di e opcion pa bishita cu TUI UK of cu KLM. Hopi factor a influencia e proceso y na e momento aki, despues di 7 aña nos ta hopi satisfecho di por anuncia cu Aruba ta e prome destino di Caribe Hulandes cu a logra yega na un acuerdo cu British Airways unda Aruba lo ta ricibiendo su vuelo inaugural cu e aerolinea aki den 2023.

Na 2019, 12% di bishitantenan di Europa a bin for di Reino Uni. Durante e prome 6 lunanan di 2022 por wak cu 11% di bishitante di Europa a bin for di Reino Uni. Esaki ta demostra un recuperacion sano. Cu e vuelo directo den 2023 ta premira cu e mercado aki lo por crece mas, algo cu ta parti di A.T.A. su strategia di diversificacion.

Si bay bek den historia; na 1997 Aruba a ricibi 2,679 bishitante di Reino Uni, cu ta 5% di bishitante for di Europa e aña ey. Den transcurso di añanan e cifra aki a keda subi te cu 14,502 na 2010, 19% di e total di bishitantenan for di Europa. Despues di algun aña di fluctuacion, na 2017, a yega na e cantidad record di 19,201 bishitante, 21% di e total di bishitante for di Europa e aña ey. Por spera cu e mercado aki lo por yega alrededor di 15,000 bishitante den 2023, yegando asina na un crecemento di 38% den comparacion cu 2019 y mustrando un recuperacion di 78% compara cu 2017, cual tawata e aña record.

Por wak cu tanto di e mercado Europeo como di e mercado especifico di Reino Uni, mas cu 60% di bishitante ta cay den categoria di Gen Z, Millenials y Gen X (e 3 categorianan ta entre 9 y 56 aña), pues esaki ta categorianan cu por sigui crece den e añanan cu ta bin.

Aruba tin representacion ya pa mas di 20 aña den e mercadonan di Reino Uni y a haci diferente campaña y esfuerzo pa asina operadornan y consumidornan considera Aruba. Algun ehempel ta campañanan cu socionan manera Barrhead Travel, Expedia, Kuoni, Caribbean Hotels, TUI UK y KLM, campañanan na diferente stacion di radio riba nivel nacional, mercadeo digital ‘Press trips’ cu publicacionnan clave mane “The Daily Mail”, “The Times”, “The Telegraph”, “Food & Travel” y “Travel Weekly” y ‘Fam trips’ pa agentenan y operadornan clave pa Aruba. Den transcurso di añanan a haci tambe anuncionan publicitario por ehempel ora cubri taxinan cu branding di Aruba como tambe ‘billboards’ grandi den e sistema di Metro London Underground, campañanan cu Sunglasses Hut y Samsonite den centronan comercial na Reino Uni. Tambe a haci un campaña cu ‘Wilson tennis rackets’ pa promove Aruba beach tennis. A promove e campaña na e stand di Wilson na Wimbledon.

Aruba ta presente tur aña na diferente bolsa importante mane WTM, ITB, Unite Caribbean y Caribbean Showcase pa asina por tin contacto cu diferente socio cu ta bende Aruba. Mester menciona tambe cu e representante di A.T.A. na Reino Uni ta miembro di e hunta di directiva di CTO UK.

E vuelonan cu British Airways lo duna Aruba e oportunidad pa traha tambe hunto cu British Airways Holidays, yegando di e forma ey na operadornan, socionan y clientenan nobo cu antes no tawata bende Aruba.

Mirando e responsabilidad di A.T.A. pa sigui diversifica nos mercado y atrae bishitantenan nobo cu tin e poder di compra pa contribui na nos economia, A.T.A. ta sigui inverti den e mercado aki, trahando di cerca cu British Airways entre otro, como tambe TUI UK, KLM y otro socionan na Aruba y den e mercado.

Hecho ta cu, e logro historico aki ta resultado di colaboracionnan estrecho y tambe inversionann grandi di parti A.T.A. pa medio di su presupuesto di mercadeo pa Europa y pa medio di fondo dirigi riba atraccion y mantencion di asientonan aereo pa Aruba. Esaki ta un parti grandi di e exito di Aruba.

Un danki special ta bay pa tur cu a haci e logro aki posibel. Un danki special ta bay paTirso Tromp- Area Director pa Europa, Joanna Walding- Country Manager UK & Ireland y Sanju Luidens-Daryanani- Chief Marketing Officer, tur cu tawata esencial den e negociacion di e contrato cu British Airways. Awor cu e contrato ta finalisa y e ruta ta confirma e trabao mes ta bay cuminsa y e ekipo di A.T.A. tanto na Aruba, na Europa y especificamente na Reino Uni ta cla pa e reto nobo aki. Aruba, pabien!